VIDEO. Destruïts tres temples maçònics a Vancouver

Les xarxes socials estan creat un món nou on la masofobia s'obre pas calcant els mateixos arguments que Adolf Hitler va utilitzar en Mein Kampf o Francisco Franco en les seves columnes publicades pel diari Arriba. I tot aquest discurs d'odi pren l'espurna en els llocs més insospitats de l'món literalment. El Departament de Policia de Vancouver ha detingut un home de 42 anys sospitós d'haver incendiat tres temples maçònics de la Gran Lògia de la Columbia Britànica i Yukon.













El primer atac, es va produir a les 6:30 del matí, contra un edifici de gairebé un segle d'antiguitat que va patir greus danys en el qual es reuneixen tres Lògies Masócicas.





Segons informen fonts de la Maçoneria "bàsicament, algú va enderrocar la porta i va llançar una bomba incendiària", va explicar Tom Anstruther membre de la Lògia Lynn Valley nombre 122. "És bastant estrany, no? Dóna força por. Per què ataquen els maçons? ".





El mateix desconcert mostrava el Mestre de la Lògia Capilano nombre 164, la seu va ser atacada només 15 minuts després destruint totalment un dels edificis històrics de North Vancouver. "No hem fet res per perjudicar a ningú", explicava Peter Hill. L'incendi, es va lamentar, perjudica especialment els projectes socials amb els quals col·labora aquesta Lògia: un hospital infantil, un banc d'aliments i una societat de conductors voluntaris per a malalts de cancel r. En les seves pròpies paraules: "No té cap sentit. No només està perjudicant la Lògia Maçònica, sinó que està perjudicant a la gent que depèn d'ells per rebre ajuda", va afirmar Hill.





El Park Masonic Hall, seu de quatre Lògies de Vancouver, va ser atacat en tercer lloc. Un oficial de policia fora de servei es va encarar amb un sospitós, que va aconseguir fugir inicialment.





















La pàgina de Facebook de l'detingut, en la qual va presumir que ningú hagués pogut impedir la destrucció dels tres temples maçònics, "està plena de teories conspiratives sobre l'Covid-19, el terraplanismo, els antivacunes i el control de l'món per part dels maçons ".





Els maçons canadencs, malgrat tot manifesten que "seguiran intentant canviar el món per convertir-lo en un lloc més tolerant i fraternal, tot i haver-se quedat sense temples. La nostra comunitat està intacta. Com a grup d'amics i germans fraternals, seguirem fent el que fem ".





DETENCIÓ DEL PRESUMPTE AUTOR DELS INCENDIS A VANCOUVER





























Segons el Diari Maçònic: "Part de la confrontació entre el sospitós i l'oficial va ser captada en video per dos transeünts als que es pot escoltar parlant amb un oficial de l'911, demanant-li amb calma que enviï a l'departament de bombers perquè l'edifici estava en flames . el vídeo mostra momentàniament flames a la cantonada de el marc mentre un home camina lentament, carregant un bidó, cap al seu vehicle. Obre l'escotilla del darrere i col·loca la llauna vermella a la part del darrere mentre arriba un home amb roba de carrer i li apunta amb una arma, per a sorpresa dels homes que filmen ".