Gràfics de l'últim balanç de casos de coronavirus a Espanya

Les comunitats autònomes han notificat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat 10.360 nous casos de coronavirus , dels quals 2.247 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 2.089 registrats el dissabte 3 d'abril. Fins a la data, a Espanya ja s'han contagiat 3.311.325 persones.





Pel que fa a la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies, l'informe mostra un augment, situant-se en els 163,37 casos casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 151,79 casos notificat el dissabte pel departament dirigit per Carolina Darias.









En quant als morts per Covid-19, aquest dilluns s'han notificat 85 més, dels quals 189 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 75.783 persones.





En l'actualitat, hi ha 8.944 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.925 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 931 ingressos i 437 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 7,49 per cent i en les UCI al 19,65 per cent.









Davant el temor a una quarta onada, abril serà un mes clau per avançar en l'objectiu de Sanitat d'immunitzar el 70% de la població fins a l'estiu. Es preveu que arribin al nostre país al voltant de sis milions de vacunes durant aquest mes, entre elles, la de Janssen, que només requereix una injecció. Aquest dilluns arriben 1,2 milions de dosis de la vacuna de Pfizer / BioNTech.





A tot el món són ja més de 2,8 milions de morts i més de 131 milions de contagiats.