Madrid ha intentat comprar la vacuna russa Sputnik pel seu compte davant "la inoperància del Govern central"

El Govern de la Comunitat de Madrid, a través de la Conselleria de Sanitat, va explorar la possibilitat de comprar la vacuna russa Sputnik davant "la inoperància del Govern central".





Així, el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, va mantenir una reunió el 11 de febrer a petició d'aquesta signatura. Va escoltar els seus plantejaments ja que aquesta vacuna estava prevista que es fabriqués a Galícia i volien conèixer la situació de vacunació a nivell nacional i autonòmic, segons ha avançat 'ABC' i confirmen fonts de l'Executiu autonòmic.





Així mateix, la Conselleria de Sanitat ha mantingut dues reunions amb altres representants de la vacuna russa per "explorar el mercat internacional i tenir totes les possibilitats obertes en el futur en la lluita contra la pandèmia, sempre dins el marc nacional de vacunació".





De fet, la idea era "facilitar un preacord de compra beneficiós per a tot el Sistema Nacional de Salut i en condicions equitatives per a tots els espanyols". El seu objectiu era "guanyar temps de negociació" a l'espera de la seva aprovació per l'Agència Europea de Medicaments.