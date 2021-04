Ha entrat Espanya en la quarta onada?

Des de fa uns dies els contagis de coronavirus estan augmentant una altra vegada en les comunitats autònomes, i segons les dades de PreCov2, el sistema predictiu d'evolució de la pandèmia a Espanya, aquesta setmana hi haurà un augment del 29% a les defuncions, del 24% en els casos confirmats, de el 3% en hospitalitzacions i de el 2% en ingressos a l'UCI.





Una sanitària amb un malalt de coronavirus (EP)





Segons els experts, no cal culpabilitzar la població, ja que aquesta vegada no hi ha hagut sortides de les comunitats. Així i tot, assenyalen que el problema es produeix quan algunes persones no compleixen amb la normativa establerta, s'ajunten amb no convivents i pensen que no es contagiaran.





Sanitat demana temps

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va apel·lar aquest dilluns a la cautela davant el "clar ascens" de contagis en la majoria de comunitats autònomes, tot i que creu que és "aviat per saber" si Espanya està en una quarta onada.



Tot i l'avenç en la vacunació, Darias adverteix que hi ha 12 autonomies que tenen una incidència acumulada superior a 50 casos per 100.000 habitants en l'última setmana. "Cal ser cauts per veure on ens porta aquest repunt".



A més, ha posat èmfasi que la majoria dels espanyols compleixen les restriccions, tot i que entén que es "focalitzi en les actituds negatives" d'imatges de comportaments irresponsables per Setmana Santa que veu "absolutament rebutjables".





La vacunació està en marxa

Els experts es pregunten si caldria acostumar-se a suportar les onades o calen mesures més punitives, tenint en compte que intentar conviure amb una ona implica que morin unes 300 persones a el dia.





Tot i l'augment de casos, la diferència amb altres onades com la de després de Nadal és que ara hi ha més de 8,5 milions de persones vacunades (el 14% de la població). D'aquestes, 2,5 milions ja han rebut la immunització completa. Segons els experts, caldrà esperar encara una setmana per tenir conclusions més clares.