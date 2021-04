La sanitat privada reclama que les comunitats cobreixin els costos dedicats a l'atenció covid

Un hospital privat de Madrid rebrà una compensació econòmica per haver posat a disposició de la sanitat pública els seus recursos per atendre la primera onada. En canvi, un Castella i Lleó haurà d'assumir per si sol les despeses.





Imatge d'arxiu (EP)





Aquests casos deixen al descobert que el model autonòmic és desigual, cosa que la patronal de la sanitat privada (ASP), denuncia des de fa mesos. Després d'un any de pandèmia, cinc comunitats autònomes ja han optat per la via judicial per demanar que es pagui l'ús dels recursos de la sanitat privada per al coronavirus.





I és que, els centres hospitalaris privats han assumit i assumeixen l'atenció sanitària de més de 25.000 pacients de COVID-19 hospitalitzats i han atès uns 1.200 pacients a les Unitats de Cures Intensives (UCI) arribant a duplicar aquestes unitats en zones com Madrid i Barcelona.



"La sanitat privada ha viscut tres escenaris molt diferents: en primer lloc, s'han trobat els centres que han viscut la pandèmia al 150 per cent de la seva capacitat, així mateix en altres zones se'ls ha utilitzat com a circuit net perquè la xarxa pública atengués als pacients infectats, i, finalment, en aquells territoris en els quals la incidència d'infectats ha estat molt baixa, la sanitat privada només ha atès pacients COVID per derivació de les mútues i asseguradores sense que fos necessària la derivació per part dels centres públics ", explicaven al maig des d'ASPE.





La patronal va elaborar un dictamen jurídic explicant quins passos seguir per reclamar els pagaments. Per a això, cal fer-se apilament de material probatori, quantificar els danys i posar la reclamació administrativa. Hospitals de Galícia, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia ja estan realitzant aquests tràmits.





Altres comunitats, com Catalunya, Madrid, les Canàries i les Balears, sí que han arribat a un acord per rebre el pagament de la posada a disposició dels recursos.





I és que el 31 de març de 2020, el Govern va ordenar a la sanitat privada que desprogramarà tota l'activitat sanitària no urgent -la seva activitat de reduir més del 80% - i que posés els seus recursos a disposició de la sanitat pública. Així, segons denuncia ASPE, fins a 3.000 centres sanitaris petits van arribar a la insostenibilitat econòmica.