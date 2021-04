Unitat Editorial també renúncia a Comscore

El director d'El Mundo, Francisco Rosell @ep







El Mundo, Marca, Expansión i Telva, així com la resta de capçaleres de Unidad Editorial, no seguiran sent auditats per Comscore. Així, el grup editorial pren el mateix camí que va iniciar Prisa i a què es va sumar Vocento.





Amb aquesta baixa, Comscore, l'actual mesurador oficial, perd més rellevància després de perdre la confiança d'un altre dels grans grups editorials del nostre país.





Unitat Editorial justifica la decisió pels dubtes que ha suscitat l'únic mesurador oficial del mercat. Asseguren que Comscore basa les seves publicacions en un mecanisme "limitat i obsolet" que no audita la realitat digital de la premsa espanyola.





El descontentament generalitzat entre els principals grups radica que en què Comscore fa al rànquing de publicacions basant-se en un únic indicador: el de volum d'usuaris. Altres aspectes, com la fidelitat de l'audiència o la qualitat de les informacions, no són mesures.





D'altra banda, Comscore realitza audita als mitjans a través d'una mostra que oscil·la entre els 30.000 i els 50.000 panelistes, dels quals tot just un terç correspon a dispositius mòbils, tot i que el trànsit mòbil és majoritari per a totes les capçaleres.