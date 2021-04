La malícia de dues mentides

Hi ha escenes que un voldria no haver-les vist mai i que no haguessin passat. Però hi són, són irrevocables i no hem de perdre la consciència de la seva realitat. Si ho fem, si mirem a una altra banda i disfressem que ha passat, ens devaluem en la falsedat, ens anul·lem, ens empetitim fins a ser menyspreables.





Exposició sobre el terrorisme (EP)





Per això, una societat que no tingui sempre present a les víctimes del terrorisme, de tots els terrorismes, s'envileix. Es tracta d'atendre-les, sabent que qualsevol de nosaltres ho vam poder haver estat o el podríem ser. I no podem ignorar que el terrorisme etarra va assassinar i mutilar per imposar un projecte polític excloent i totalitari. Hi ha un clam de gairebé mil persones absents a les quals els és impossible perdonar, perquè se'ls va segar la vida. I de l'ordre de 200.000 persones es van veure forçades a abandonar el País Basc, a causa de les contínues amenaces sobre elles, a l'abandó en què les autoritats (polítiques i eclesiàstiques) les van deixar; vexades, assetjades, intimidades, maltractades. I això va ser i segueix sent intolerable.





No es tracta de passar comptes amb els diferents bandits, sinó de passar comptes; el que és molt diferent. La justícia no és venjança, com pretenen els que confonen sistemàticament i sense vergonya; un vici practicat amb absolut desvergonyiment. Quan es renuncia a tenir justícia, ens acomiadem de l'Estat de Dret, també de l'Estat de Benestar, per tornar a la llei de la selva, a la llei del més fort.





Més de tres-cents assassinats d'aquesta banda terrorista estan sense aclarir. Un 40 per cent de tots els seus assassinats no tenen tan sols el nom d'un autor material *. No és sorprenent, no és indignant, no és preocupant? Hi ha voluntat política i judicial per detenir aquests tipus que no han pagat el seu crim anònim? Doncs bé, a principis de març el president de Govern va encapçalar un acte solemne de destrucció d'armes d'ETA i del GRAPO i, gras i buit, va presumir que "qui lliura les armes accepta la seva derrota".





Consuelo Ordóñez, fundadora i presidenta de COVITE (Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme), no va acceptar la invitació per assistir a aquesta paròdia (un maquillatge polític) i als dos dies va publicar al respecte un article ben argumentat, que no admet rèplica: 'Propaganda per amagar el fracàs '. En primer lloc, ETA no va lliurar les seves armes, els van ser confiscades per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (no hi va haver autodissolució), el que és radicalment diferent al que ha dit el president de Govern; ¿Què pretén, per ventura no ho sap ell?





Hi ha una altra mentida més en aquesta breu frase de Pedro Sánchez, perquè no només no van lliurar les armes, sinó que tampoc accepten avui la seva derrota; ¿Què pretén, per ventura no ho sap ell? Per contra, reivindiquen en públic la legitimitat de les atrocitats de la seva banda favorita, les justifiquen, les enalteixen, les enalteixen com a actes propis d'una vida generosa i compromesa. I estan afermats en les institucions; fa ara deu anys que es va legalitzar Bildu, el nom blanquejat de la proscrita Herri Batasuna. Intensos en el seu afany d'acovardir i humiliar, en el seu gust per la crueltat, tenen el cinisme de proclamar-se 'artesans de la pau'. Anem a adoptar el seu llenguatge?





Es pregunta Consuelo si resulta agradable presenciar com una piconadora passa per sobre de la pistola amb què van matar al seu germà Gregorio. Encara que ens hagin assegurat, diu, que les armes destruïdes ja no tenen valor judicial per a futures investigacions, com no anem a desconfiar que això sigui cert, tenint en compte l'alta impunitat dels crims d'ETA? "Com poden assegurar que entre les armes destruïdes no es troben aquelles que van servir per atemptar contra aquests centenars de víctimes els crims no ha sabut resoldre l'Estat de dret? ".





En efecte, fa sis anys, Juanfer Calderín deia en el seu llibre Forats de sistema que l'opinió pública no sabia de l'existència d'un informe de la Direcció General de Policia, del 1990, segons el qual la pistola amb què es va matar dues persones va ser la mateixa amb la que es va matar a una altra tercera, un any abans. I que l'Audiència Nacional va tancar el cas el doble homicidi per no tenir 'motius suficients per acusar determinada o determinades persones com a autors, còmplices o encobridors'.





Errors d'embalum, tant policials com judicials, han portat a la situació actual, amb crims prescrits, els autors ja estaven identificats per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Hi ha algú disposat, avui dia, a fer examen de consciència, reconèixer errors, faltes i omissions, demanar perdó i tenir veritable propòsit d'esmena? Si n'hi ha, no es deixen veure. Però entre els que se les donen de 'bons', no pocs s'expressen a favor de les víctimes en el seu exclusiu interès polític. Més mesquinesa.





* Nota: En fer comptes dels actes terroristes, solem quedar-nos amb el nombre de morts i amb prou feines amb el de ferits. Però aquests també són víctimes del terrorisme. En el cas de la banda assassina etarra, morts i ferits sumen unes 3.300 víctimes. També aquí més del 40 per cent d'elles no han tingut justícia ni veritat.