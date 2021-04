Comença el judici a 'la manada de Sabadell' per una violació múltiple el 2019

L'advocat Jorge Albertini, que representa la víctima de la violació múltiple de 'la rajada de Sabadell' @ep







L'Audiència de Barcelona jutja des d'aquest dimarts a quatre dels homes que presumptament van violar en grup a una jove en una nau industrial de Sabadell al febrer de 2019.





El judici a la secció 6 de l'Audiència de Barcelona començarà amb l'interrogatori als quatre acusats, per a qui la Fiscalia demana condemnes d'entre 37 i 41 anys de presó: a un el considera autor i als altres tres cooperadors necessaris





Aquest dimarts també declararan els testimonis --un total de 18-- i per al dimecres estan previstes les proves pericials, els informes de les parts i les conclusions finals.





A més d'aquests quatre processats, hi ha un cinquè implicat que va fugir durant la fase d'investigació i per a qui s'ha emès una ordre internacional de detenció, i un altre sospitós a qui no s'ha pogut identificar.





L'escrit d'acusació del fiscal exposa que la jove, que llavors tenia 18 anys, sortia d'una discoteca quan un home se li va acostar per l'esquena, la va agafar pel coll, la va posar contra la paret i la va agredir sexualment.





Després la va portar a una nau industrial, on estaven la resta de sospitosos --tots d'entre 25 i 30 anys-- i presumptament la van violar repetides vegades fins que cap a les 7.30 hores la jove va aconseguir escapar i va demanar ajuda a uns veïns que sortien de seu garatge.