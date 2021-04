Unes 200 persones es manifesten a Barcelona pel tancament de Bosch a Lliçà d'Amunt

Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a les 9 hores davant l'Hotel Barceló Sants de Barcelona per protestar contra el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat a Lliçà d'Amunt (Barcelona), el mateix dia en què els treballadors inicien una vaga total fins al dia 30.





Treballadors de la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt es concentren a Barcelona (EP)













La multinacional va comunicar la seva intenció de tancar al febrer, cosa que deixaria sense feina a 341 treballadors --ja unes 500 famílies comptant també a personal indirecte, segons el comitè d'empresa- i que se suma al tancament de la planta de Castellet i la Gornal (Barcelona), previst per al novembre, que afectarà 300 treballadors.





En declaracions als mitjans, el president del comitè d'empresa de la planta, Emili Castells, ha defensat que hi ha altres vies per trobar acords i que no passen per l'aplicació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) d'extinció.





La companyia també va confirmar que transferiria la producció de la planta a la qual té a Wroclaw (Polònia), cosa que per Castells prova l'objectiu de Bosch de "concentrar-se en països de baix cost, fins i tot dins de la Unió Europea".





El comitè ja s'ha reunit tres vegades amb l'empresa i el termini de la negociació s'acabarà el dia 20 d'abril i, sobre l'impacte que aquests dies de vaga poden exercir sobre l'economia de la multinacional, Castells ha assegurat que "lamentablement, Bosch s'ha curat en salut i ha fet estoc de seguretat ", encara que els treballadors han intentat reduir-les últimes setmanes.





"Ens sentim traïts. Sempre hem negociat cara a cara. Sempre que hem hagut de fer esforços ho hem fet. Ens hem anat ajustant. Però tot això ha canviat de la nit al dia", ha lamentat.





Tot i que ha reconegut que el producte que la planta produeix "no és punter", també ha afirmat que l'empresa no pot al·legar pèrdues, de manera que cal fer és millorar costos per aconseguir una major competitivitat.





ROS (UGT): "S'HA INVENTAT UNA DESLOCALITZACIÓ"

A la concentració també ha acudit el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, que ha defensat que l'empresa "s'ha inventat una deslocalització aprofitant la situació de pandèmia", mentre el que hauria de fer és invertir.





Ha demanat als partits "polítiques industrials", pel que ha destacat la necessitat de destinar els fons europeus a plantejar un model industrial a Catalunya que generi ocupació de qualitat.





PACHECO (CCOO): "TREPITJAR ELS DRETS"

També ha assistit per donar suport al secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que ha lamentat que el marc regulador laboral actual facilita a empreses com Bosch "trepitjar els drets dels treballadors i anar-se'n, deslocalitzant les seves produccions".





Ha considerat que hi ha una manca de control de l'administració i "facilitat de les empreses per acomiadar els seus treballadors", i ha demanat a la Generalitat i als el Govern que aprofitin els fons europeus per donar solucions als treballadors.





Per la seva banda, la secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc), Maria Recueros, ha demanat "un pla de viabilitat" des de les administracions per acabar amb la pèrdua d'ocupació a Catalunya.