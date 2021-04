Març acaba amb 743.628 empleats en ERTO

El nombre de treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) va tancar el mes de març a 743.628 persones, el que suposa 115.913 treballadors menys que al febrer en la sèrie revisada (-13,5%) i 155.755 menys (-17, 3%) en funció de la data de notificació, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





Un cambrer atén dues clientes en una terrassa (EP)









El departament que dirigeix José Luis Escrivà ha explicat que les dates de sol·licitud de l'ERTO i la dels seus efectes poden ser diferents pel fet que hi ha una "certa disparitat" entre la data de notificació i la data en la que produeix efectes. Així, pot ocórrer que una empresa comuniqui a la Seguretat Social un ERTO per a la seva plantilla al mes de gener, encara que tingui efectes en una data anterior, per exemple al desembre.





En tot cas, el Ministeri ha destacat que les xifres de treballadors en ERTO "es mantenen més o menys estables" des de principis de setembre, el que apunta, al seu judici, que "la segona i tercera onada de la pandèmia han tingut un efecte molt menor que la primera "sobre l'ocupació.





De mitjana, al març hi va haver 779.562 treballadors en ERTO, dels quals 555.080 estaven en expedients amb exoneracions a la Seguretat Social.





Així mateix, el Ministeri ha ressaltat que, en comparació amb el màxim de treballadors en ERTO que es va assolir a l'abril, els treballadors en ERTO s'han reduït en 2,9 milions de persones segons la data d'alta i en 2,6 milions en funció de la data de notificació. En tots dos casos, el descens en valors relatius és de gairebé el 80%.





Segons Seguretat Social, dels 743.628 treballadors que estaven en un ERTO al març 215.530 pertanyen a les 'antigues' modalitats de ERTO, sense exoneracions a la Seguretat Social, mentre que el 71% (528.098 treballadors) estan inclosos en les noves, les que es van posar en marxa a partir de l'1 d'octubre i que comporten exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social.





Dins d'aquestes noves modalitats, 273.792 treballadors es troben en ERTO amb exoneracions especials per a sectors 'ultraprotegits' i la seva cadena de valor, mentre que 54.250 es troben en un ERTO d'impediment de l'activitat i 200.056 en un ERTO de limitació d'activitat.





Aquests últims són els que més s'han reduït en relació a febrer, un 33,5% a causa de l'aixecament d'algunes restriccions administratives.





En la nova pròrroga dels ERTO, que estarà en vigor fins al 31 de maig, les exoneracions en les cotitzacions socials vinculades a aquestes modalitats es mantenen. Així, en el cas dels sectors 'ultraprotegits' i empreses de la seva cadena de valor, les exempcions són del 85% per a empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen més de 50 empleats, tant per a empleats reincorporats com per suspesos.





En els ERTO per impediment, les exoneracions són del 100% per a empreses amb menys de 50 treballadors i del 90% per a les que tinguin més de 50 treballadors en plantilla, mentre que en els ERTO de limitació les exempcions seran decreixents fins a maig de 2021. per a empreses de menys de 50 treballadors, aquestes seran del 100% al febrer, del 90% al març, del 85% a l'abril i del 80% al maig. Per a les que tinguin més de 50 empleats, seran del 90%, del 80%, del 75% i del 70%, respectivament.





El Ministeri informa a més que gairebé el 29% dels treballadors que estaven en ERTO al març (214.756) estaven suspesos a temps parcial. Aquests s'han reduït un 10,2% respecte al febrer, menys del que van baixar els treballadors en ERTO a temps complet (-14,7%).





UN TERÇ DELS TREBALLADORS EN ERTO PERTANY A L'HOSTALERIA

Segons el Ministeri, hi ha una important concentració sectorial dels treballadors protegits per ERTO, ja que un terç dels treballadors protegits (el 32,7%) pertany a l'hostaleria (servei de menjar i begudes), amb 243.595 afectats per ERTO, el 30 % del total d'afiliats a aquest sector.





Aquesta activitat, juntament amb els serveis d'allotjament, les agències de viatge, les activitats de jocs d'atzar i el transport aeri, totes elles incloses entre els sectors 'ultraprotegits' pels ERTO, concentren més de la meitat dels treballadors en ERTO.





Així, el sector dels serveis d'allotjament compta amb 111.721 treballadors en ERTO, el 56,7% dels seus afiliats, mentre que les agències de viatges tenen un 60,5% dels seus afiliats en ERTO, amb un total de 22.723 afectats. Per la seva banda, les activitats de jocs d'atzar tenen 12.134 treballadors en ERTO (el 42,7% dels seus afiliats) i el transport aeri, 14.134 (el 42,1%).





En termes quantitatius, l'activitat amb major nombre de treballadors en ERTO és el servei de menjars i begudes (hostaleria), amb més de 243.595 afectats, seguit dels serveis d'allotjament (111.721), del comerç minorista (64.568 empleats), del comerç majorista (41.824) i de les activitats esportives i d'entreteniment (32.274 afectats).





Els gairebé 744.000 treballadors que estaven en un ERTO a l'acabar març suposen el 5,2% del total d'afiliats al Règim General, amb una "important" concentració a les zones amb major activitat turística, segons ressalta el Ministeri.





Així, Las Palmas és la província que presenta un major percentatge d'afiliats sota alguna modalitat de ERTO, amb gairebé el 16% dels seus afiliats protegits. El segueix Santa Creu de Tenerife, amb un 12,5%, i les Balears, amb un 10,6% dels seus treballadors en ERTO.





A l'altre extrem se situa la província de Guadalajara, que només compta amb un 2,3% del total dels seus afiliats en un ERTO.