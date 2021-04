Dembele salva el Barça a l'últim minut

El FC Barcelona ja depèn de si mateix per guanyar Laliga Santander 2020-2021 gràcies a la seva soferta victòria per 1-0 d'aquest dilluns al Camp Nou davant un atrevit i lluitador Valladolid, gràcies a un gol al minut 90 d'Ousmane Dembélé que va salvar una espessa nit dels blaugranes.





El Pucela somiava amb un punt d'or, quan una pilota perduda a l'àrea en l'últim sospir el 'caçar' l'extrem francès per treure de la dificultat al seu equip, que ara tindrà dies per preparar el Clàssic de dissabte que ve davant el Reial Madrid amb el lideratge provisional en joc.





L'aturada internacional havia portat males notícies en forma de baixes per al Valladolid, però va semblar afectar més als de Ronald Koeman, sense 'espurna' en el seu futbol des del xiulet inicial. Poca intensitat en la pressió i poca creativitat per desarmar la defensa de cinc que va presentar Sergio González, i davant la qual es va estavellar una i altra vegada l'atac blaugrana, i en especial Leo Messi.





Els visitants van posar esment a desactivar als locals, el bagatge d'oportunitats clares en la primera meitat es va reduir pràcticament al tram final. Envoltat sempre de rivals, el '10' prou feines va poder trobar per l'esquerra a Jordi Alba, i en l'única ocasió que va trobar a l'internacional, -Javi Sánchez va realitzar un tall providencial en l'assistència a Dembélé.





No obstant això, el 'Mosquit' tot just va participar, a l'igual que Griezmann, i tampoc va percudir massa el incisiu Dest, en part pel bon ordre del quadre val·lisoletà, que a més va saber intentar tenir la pilota gràcies a la feina de Roque Mesa i Rubén Alcaraz, i que es va desplegar en tot moment amb perill i amb cert risc en una pressió avançada.





Kodro va avisar el Barça amb un cop de cap que es va estavellar al travesser en el minut 9, i Nacho, per l'esquerra, i Janko, per la dreta, van treure el cap sempre que van poder als voltants de l'àrea de Ter Stegen, que també va trepitjar en un parell d'ocasions 01:00 Roque Mesa a què li va faltar una mica d'encert.





De totes maneres, ni el porter alemany ni Jordi Masip van haver de realitzar intervencions de mèrit excepte en els compassos finals quan el del planter blaugrana va ficar una bona mà a un potent xut des de fora de l'àrea de Pedri per desviar-lo al pal i posteriorment recollir quan buscava el rebutgi un Messi que minuts abans també havia avisat amb un llançament que va encertar a taponar la defensa.





EL VALLADOLID NO ES ARRUGA





Koeman va decidir abandonar la seva idea inicial de 3-4-3 i va tornar a De Jong a centre de camp a la recerca de fer-se per fi amb el comandament del partit. El Barça va sortir amb més intensitat i es va aprofitar que el xoc es va començar a obrir, gràcies a que el seu rival seguia amb ganes de mirar endavant.





Així, Lucas Olaza va tenir una altra clara per al Valladolid, però va estavellar el seu xut al lateral de la xarxa, mentre que els locals van replicar amb una gran passada de Messi a Dembele, però Masip va tornar a estar encertat i el rebuig no ho va poder rematar de cap a la xarxa, en posició incòmoda, Griezmann. malgrat aquesta aparent millora, el tècnic blaugrana va fer tres canvis d'una 'tacada' (Trincao, Braithwaite i Araujo) pel francès, Busquets i Mingueza, a la recerca d'un plus més ofensiu.





La trobada va començar a tenir més color local, amb Jordi Alba, ara amb Dembélé en el seu costat, apareixent amb més assiduïtat i perill, i amb Messi llançant avisos sobre una assegurança Masip. L'esforç li començava a passar factura als de Sergio González, als quals el partit se'ls acaba de complicar amb l'expulsió per vermella directa d'Oscar Plano per una traveta per darrere a Dembélé.





Quedaven poc més de deu minuts i l'equip val·lisoletà es va agafar a la gespa i a un enorme esforç malgrat el cansament per buscar un valuós punt que segurament havia merescut en la seva lluita per evitar el descens, però Dembélé es va encarregar de tirar per terra el seu desig.