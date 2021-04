Rússia bombardeja Síria i mata almenys a 30 membres de l'Estat Islàmic

Una dona al campament per a refugiats per a familiars de milicians de l'EI @ep





Al voltant de 30 presumptes membres d'Estat Islàmic han mort en bombardejos executats per avions russos durant les últimes 72 hores contra objectius del grup gihadista en zones de centre de Síria, segons ha informat aquest dimarts l'Observatori Sirià per als Drets Humans.





L'organisme, amb seu a Londres i informants al país, ha indicat que durant aquest període s'han registrat més de 200 atacs aeris per part de l'Exèrcit rus, centrats en objectius a les províncies d'Alep, Deir Ezzor, Hama i Raqqa, on el grup ha incrementat els seus atacs durant els últims mesos.





Les Forces Democràtiques sirianes (FDS) van anunciar al març de 2019 la presa de la ciutat de Baghuz i la caiguda del conegut com califat territorial d'Estat Islàmic, que ja no controla cap zona a Síria i l'Iraq, on va ser derrotat al desembre de 2017.





No obstant això, el grup ha incrementat els seus atacs durant els últims mesos, causant desenes de morts entre les les de l'Exèrcit i les milícies progovernamentals el que ha provocat que l'Exèrcit de Rússia hagi augmentat igualment els seus bombardejos en suport a Damasc.