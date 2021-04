Pimec demana un règim sancionador per a les grans empreses que paguen fora de termini

Antoni Cañete @ep





El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat que el Congrés dels Diputats treballi per instaurar un règim sancionador a les grans empreses que paguen fora de el termini legal de 60 dies i que no es permeti a aquestes empreses accedir als fons europeus de recuperació .





El directiu ha participat aquest dimarts a la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme de la Cambra Baixa per informar sobre com afrontar la recuperació després de la pandèmia i com s'han de distribuir els fons Next Generation.





Cañete ha assegurat que les empreses que cotitzen en borsa estan cobrant a un termini de 68 dies --també fora del termini legal-- i estan pagant a 193 dies, el que provoca que hi hagi 80.000 milions d'euros fora d'aquest termini "quan tenen accés al finançament i han augmentat un 25% la seva liquiditat ".





Per la seva banda, les empreses que formen part de l'IBEX-35 cobren a 64 dies i paguen a 183 dies, amb factures pendents de pagament i fora de termini per valor de 56.000 milions d'euros, segons ha assegurat.





Ha demanat que després de la seva compareixença, es realitzi una proposta de llei que impedeixi accedir als fons europeus a les grans empreses que no estiguin al corrent de pagament amb els seus proveïdors "sense trucs ni trampes".





Després de les intervencions dels partits polítics, que han preguntat per les mesures més urgents, Cañete ha reclamat que "demà s'aprovi el règim sancionador", el que permetria salvar llocs de treball i una part de l'economia, ha afegit.





CASTELL DE CARTES





Cañete ha alertat que s'està trencant la cadena de pagaments i que si això passa, l'economia espanyola "s'enfonsarà com un castell de cartes" i ha recordat que la Unió Europea està urgint a Espanya perquè legisli per tal d'acabar amb el que ha qualificat de xacra.





Així mateix, ha assegurat que és "inexplicable" que la presa en consideració de la llei s'aprovés al setembre per unanimitat i que a dia d'avui, no s'hagi aprovat després d'encadenar pròrrogues.





Aquestes mesures permetrien una important injecció de capital a l'economia espanyola, ha assenyalat, el que significaria la salvació d'empreses i llocs de treball.





Cañete ha assegurat que les pimes i autònoms s'estan ofegant enmig de l'oceà i que se'ls demana que aguantin a l'espera d'un vaixell gran que els permetrà salvar-se i viure bé, al que ha suplicat: "Llenceu-nos un salvavides, porteu-nos una 'zòdiac', perquè si hem d'esperar a aquestes ajudes, ens ofegarem".





ACCELERAR LA VACUNACIÓ





El president de Pimec ha exigit als representants polítics que treballin per accelerar i diversificar el procés de vacunació ja que "és la millor prevenció" davant de noves restriccions i ha assegurat que els actuals nivells de vacunació són inacceptables.





Per això, ha demanat que si la Unió Europea no aconsegueix complir els seus objectius, Espanya faci servir la seva agència de el medicament per a aprovar vacunes "com la russa, la coreana o la xinesa" i ha reclamat que s'abandoni la geopolítica per salvar el benestar, la salut i l'economia.





Ha demanat també que s'aprofiti el sector privat com la xarxa de farmàcies o els serveis de prevenció de les empreses per accelerar el procés de vacunació.





MÉS AJUDES DIRECTES





Cañete ha alertat sobre el problema de solvència que tenen les empreses i ha assegurat que "cal ampliar ajudes directes, reestructurar deute i reforçar el capital de les empreses".





En aquest sentit, ha criticat que el fons de recapitalització de pimes compti amb 1.000 milions d'euros, quan el que es va aprovar per a les grans empreses és de 10.000 milions.