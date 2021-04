Collboni adverteix que les imatges de botellons a Barcelona "no són admissibles"

Jaume Collboni @EP





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha condemnat aquest dimarts les imatges de botellons en espais públics de la ciutat i les aglomeracions a les platges de la ciutat que s'han vist durant aquesta Setmana Santa i ha assegurat que " no són admissibles ".





"Demanem un esforç a la població perquè segueixi les instruccions marcades per criteris sanitaris. Algunes imatges no són admissibles i posen en risc la salut de la ciutadania. Són imatges que no volem tornar a veure", ha expressat en una roda de premsa.





Collboni ha detallat que entre divendres i aquest dilluns la Guàrdia Urbana ha desallotjat 8.459 persones i ha interposat 2.077 denúncies, "fonamentalment per no usar la mascareta i per no respectar les distàncies ni les restriccions de mobilitat".





El regidor ha admès que l'activitat de la Guàrdia Urbana durant aquesta Setmana Santa ha estat "alta i intensa" i ha demanat a la població esperar que s'estengui la vacunació per poder gaudir del clima i de l'oci a l'aire lliure.





En relació a un hipotètic augment de les restriccions de mobilitat per part del Procicat, Collboni ha reclamat que es tingui en compte la densitat de Barcelona: "No es poden posar portes a la mar ni establir fronteres administratives que no tenen sentit en el cas de la ciutat ".





"Demanem al Procicat que tingui en compte la realitat urbana de Barcelona. Que siguin realistes. També demanem un esforç a la gent més jove i que pensin en els seus avis i àvies que encara no estan vacunats", ha conclòs.