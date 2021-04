El cap de l'estratègia de vacunes de l'EMA confirma el vincle entre AstraZeneca i els casos de trombosi

Vacuna d'AstraZeneca @ep





Marc Cavaleri, el cap d'estratègia de vacunes de l'Agència Europea de Medicament (EMA), ha confirmat que hi ha un vincle entre el preparat d'AstraZeneca i els casos de trombosi: "Ara podem dir-ho, està clar que hi ha un vincle amb la vacuna ", ha afirmat.





Segons ha explicat Cavaleri a el diari italià Il Messagero, es desconeix "què provoca aquesta reacció. Encara no ho sabem. En les properes hores direm que 'hi ha un vincle", però encara hem d'entendre com succeeix.





El Comitè d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància (PRAC), el responsable de supervisar i avaluar la seguretat dels medicaments d'ús humà autoritzats per l'EMA, té programades reunions des d'aquest dimarts fins divendres que ve. S'espera que informi de la seva avaluació actualitzada sobre la seguretat d'AstraZeneca després algun d'aquestes trobades.





Segons l'últim comunicat, el PRAC no va descartar la relació causa-efecte, però tampoc va trobar evidències clares d'un vincle entre AstraZeneca i els casos de trombosi. Ara sembla que, després de l'avanç de les investigacions, l'agència rectificarà.