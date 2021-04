Pedro Sánchez: "El 70% de la població espanyola estarà immunitzada a finals d'agost"

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha comparegut davant els mitjans per a informar sobre els avanços en la vacunació de la població espanyola. "Estem davant el principi de la fi de la pandèmia", ha assegurat el líder de l'Executiu espanyol.



"El ritme de vacunació s'accelerarà aquest mes d'abril", ha assegurat Sánchez. El president del Govern assegura que, "treballant amb l'escenari més prudent, més conservador, en la setmana del 3 de maig hi haurà 5 milions d'espanyols vacunats. La primera setmana de juny la xifra ascendirà als 10 milions; la setmana del 14 de juny arribarem als 14 milions; i la del 19 de juliol als 25 milions", ha confirmat Sánchez.



Pedro Sánchez ha celebrat que "Espanya ja té un horitzó de sortida" i, citant a Pío Baroja, ha recordat que "la ciència és l'única construcció forta de la humanitat".



Ha volgut emfatitzar que "vacunarem sense descans perquè la vacunació és el camí més curt per a la reactivació econòmica. És la major mesura econòmica del país i s'accelerarà en el segon semestre d'aquest 2021".



A més ha assegurat que el ritme de vacunació a Espanya està " per sobre de la mitjana europea entre els paises amb més població. El ritme de vacunació és bo respecte al nostre entorn que és la UE".



Amb un ritme de vacunació que s'accelerarà en aquesta nova etapa està previst segons el president del Govern que " a la fi d'agost estigui vacunada el 70% de la població espanyola és a dir 33 milions de persones". Però aquest és una "planificació prudent" després de complir-se ara 100 dies en el procés de vacunació al nostre país".



Ha volgut el President Sánchez posar en valor el funcionament del nostre Sistema de Salut i per a això ha afirmat " el nostre Sistema Sanitari és capaç d'administrar 3,5 milions de vacunes setmanals".



Ha assegurat Sánchez també que "entre abril i setembre d'aquest 2021 s'hauran administrat 87 milions de dosis a Espanya". I ha afegit " tots volem i anhelem la vacuna espanyola del CISC".



En conte a la volta a la normalitat de la mobilitat en l'entorn europeu ha assegurat que " el Passaport Verd serà grauito i d'accés universal i aquest serà possible gràcies al Primer Registre Estatal de Vacunació que permetrà la mobilitat a mitjan juny" segons Pedro Sánchez.



En la roda de premsa també el president el Govern ha negat que la "vacuna Astrazeneca és segur perquè així ho certifica l'Agència Europea del Medicament i és la nostra missió transmetre aquest missat.