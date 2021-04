Membres de la plataforma Pablo Hasel s'encadenen a la seu del PSC de Lleida

Seu del PSC a Lleida @ep





Cinc membres de la plataforma Pablo Hasel s'han encadenat aquest dimarts a la porta de la seu del PSC de Lleida, en protesta contra l'empresonament del raper.





Els membres de la plataforma han assegurat en un comunicat que s'ha encadenat per "assenyalar" al PSOE com a responsable de l'empresonament del cantant lleidatà.





Amb màscares amb la cara de Hasel, aquestes cinc persones estan encadenades al costat un cartell que diu: 'Empresonat per explicar fets provats. Llibertat Pablo Hasel. PSOE i UP, culpables '.





"Ni van fer res per evitar-ho ni ho fan ara, quan ja està pres perquè l'alliberin", argumenta la plataforma, que recorda que l'Audiència Nacional ha ratificat la condemna a 16 mesos més del raper per no pagar la multa d'uns 30.000 euros , de manera que la condemna és de dos anys i un dia.





Hasel, que va ser detingut el 16 de febrer pels Mossos a la Universitat de Lleida (UdL) compleix condemna a la presó de Lleida per enaltiment de terrorisme i injúries a la corona.