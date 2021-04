El Consell Esportiu de l'Hospitalet va aprovar un pressupost de 2020 "incomplet"

@EP





El Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat va aprovar un pressupost de l'exercici de 2020 "incomplet", que únicament mostrava els imports de despeses i ingressos dels projectes objectes a subvenció sense mostrar el conjunt dels comptes de l'entitat, segons ha avançat ' Nació Digital'.





Segons recull l'acta de l'última assemblea de l'entitat del 23 de desembre, aquests imports objectes a subvenció "han estat objecte de presentació i petició de subvenció a l'Ajuntament de l'Hospitalet".





El rotatiu concreta que els comptes es van aprovar inicialment per 419.000 euros quan realment ascendien a 901.140 euros i, davant d'aquesta situació, l'entitat veu necessari corregir els comptes amb una nova aprovació del conjunt del seu pressupost.





CAUSA OBERTA





El Jutjat d'Instrucció 2 de l'Hospitalet està investigant des de desembre presumptes delictes com malversació de fons públics, blanqueig de capitals i falsedat documental per les subvencions rebudes en el Consell Esportiu.





En concret, la jutge ha citat a 11 investigats entre aquest dimecres, dijous i divendres. També tornarà a declarar com investigat així l'exregidor Cristian Alcázar --qui va dimitir per "facilitar la investigació" - després que la jutgessa ha rebut nova documentació en què aprecia "la possible comissió de nous fets delictius".