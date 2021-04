L'AMB declara que la metròpoli de Barcelona està en emergència climàtica

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar per unanimitat en la seva última sessió declarar l'emergència climàtica com a pas "decisiu" per a l'aplicació urgent de polítiques destinades a la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.





Foto aèria de l'àrea metropolitana de Barcelona (EP)





En un comunicat aquest dimarts, l'AMB ha detallat que també es marca com a objectiu estratègic l'accés garantit i just de la població a l'aigua, així com assolir una economia circular.





Amb la declaració d'emergència climàtic, l'AMB es compromet a assolir l'objectiu de la Unió Europea (UE) de reduir en un 55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle per al proper 2030 i la neutralitat en carboni el 2050.





Des 2018 les emissions s'han reduït un 33,5% en relació a les del 2005, tot i que s'observa un "repunt" en els últims anys, el que demostra que les emissions de l'àrea metropolitana estan molt unides a el creixement econòmic, segons l'AMB .





El diagnòstic també incorpora les emissions corresponents a el sector industrial, que han augmentat un 8% des del 2005: dels 4.616.018 tones el 2015 als 4.982.687 el 2018.





En aquest àmbit, l'AMB proposa com accions clau descarbonitzar la demanda energètica i invertir en renovables; propiciar un canvi modal en el sector del transport i optimitzar la distribució urbana de mercaderies, i impulsar la rehabilitació del parc d'habitatges amb criteris d'eficiència energètica.





Així mateix, ha establert cinc reptes transversals: transició energètica cap renovables; ús i gestió eficient dels recursos hídrics; mobilitat sostenible; recursos, economia circular i canvis en els models de producció i consum, i nous models urbans.