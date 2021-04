Detingut per conduir begut i atropellar dues dones a Bellvei (Tarragona)

Imatge de el vehicle accidentat @mossos





Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a home de 40 anys per presumptament conduir begut i atropellar dues dones a Bellvei (Tarragona), segons un comunicat de la policia catalana aquest dimarts.





Els fets van passar al voltant de les 18 hores, quan els Mossos es van desplaçar fins al camí del Castell de la Muga del municipi on s'havia produït un atropellament, i van localitzar a dues víctimes i al conductor autor del succés, que presentava símptomes evidents d'anar sota els efectes d'alguna substància.





El cotxe va sortir de la via i va impactar contra un grup de persones "que caminaven correctament pel costat de la carretera", atropellant a dues dones, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar fins al lloc per traslladar les dues víctimes, amb pronòstic greu, fins a l'hospital.





L'autor de l'atropellament va donar un resultat de 0,60 mg / l en la prova d'alcoholèmia i positiu en cocaïna en la prova de drogues, i va quedar detingut per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i per les lesions per imprudència greu.





El detingut, a qui li constava un antecedent per conduir begut, va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.