Jesús Perea, nomenat nou secretari d'Estat de Migracions

El Consell de Ministres ha donat llum verda al nomenament de Jesús Javier Perea Cortijo, a proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, com a nou secretari d'Estat de Migracions. Perea substitueix en aquest lloc a Hana Jalloul Muro, que va deixar el càrrec fa una setmana per concórrer a les eleccions a l'Assemblea de Madrid.





Jesús Perea era fins al moment, des de febrer de 2020, director del Departament d'Informació Autonòmica de la Secretaria d'Estat de Comunicació de la Presidència de Govern.





És llicenciat en Dret per la Universitat de Castella-la Manxa, i ha estat prèviament, diputat a les Corts Generals (VII Legislatura), on va ser membre de les Comissions d'Administracions Públiques, Agricultura i Cooperació Internacional a al Desenvolupament, a més de portaveu adjunt a la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes.





També ha estat director general d'Administració Local de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (2004-2011) i assessor al Congrés dels Diputats i al Gabinet de la Presidència de Govern (2018- 2020).