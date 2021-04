Núria Marín lamenta la mort d'Arcadi Oliveres: "Sobretot ha estat un home de pau"

Núria Marín @ep





La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha expressat el condol per la mort aquest dimarts de l'activista i economista Arcadi Oliveres: "Sobretot ha estat un home de pau".





"Ens deixa un activista, un ferm defensor dels drets humans, un pensador, un lluitador pels valors democràtics", ha assegurat Marín en un apunt a Twitter.





Oliveres ha mort als 75 anys després d'una greu malaltia, va ser un activista en favor de la justícia, la pau i els drets humans en causes com la cancel·lació del deute extern i la promoció de la banca ètica i un no dels intel·lectuals que més es va posicionar en defensa el moviment dels 'Indignats' a 2011.