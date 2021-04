Endesa afirma que compleix la llei sobre medi ambient i especialment sobre avifauna

@Endesa





Endesa ha afirmat aquest dimarts que està actuant "en correcte compliment de la llei" en tot el relatiu a medi ambient i especialment sobre avifauna, segons fonts de la companyia.





En un comunicat, la Fiscalia Provincial de Barcelona ha informat aquest dimarts que un jutjat de Vic (Barcelona) ha admès a tràmit una querella de la Fiscalia de Medi Ambient contra Endesa Distribució per l'electrocució d'aus a Osona.





Fonts d'Endesa han lamentat no haver rebut encara l'acte oficialment i han recordat que l'11 de març van presentar el Pla avifauna d'Endesa a Catalunya, pel qual invertirà aquest any 4,6 milions d'euros en adequar esteses per protegir les aus.





L'any passat va invertir 2,2 milions i va adaptar 659 suports; en l'últim trienni (2018-2020) es van adequar més de 2.000 suports, i a l'agost de 2020 va signar amb la Generalitat un protocol d'actuació per a aquest any i futurs exercicis.





Endesa ha afegit que està sensibilitzada amb el tema fa lustres, ja abans que fos Endesa, signant acords amb universitats i ens socials per protegir espècies amenaçades malgrat que no hi havia un marc legislatiu al respecte, "i, per descomptat, pagava les adequacions de la seva butxaca, sense subvencions ni res ".