Aquestes són les deu persones més riques del món després de l'huracà Covid-19

El nombre de multimilionaris a la 35a llista anual de Forbes dels més rics de món es va disparar fins a arribar a la xifra sense precedents de 2.755 persones, 660 més que fa un any. D'ells, 493 s'han estrenat a la classificació, aproximadament un cada 17 hores, incloent 210 noves cares procedents de la Xina i Hong Kong. Altres 250 han tornat amb força. Un sorprenent el 86% és més ric que fa un any.





I és que no ha estat un any comú, i no estem parlant de la pandèmia. Va haver-hi criptodivises en alça o preus de les accions pels núvols, el que ha fomentat que hi hagi més milmilionaris al món, segons relata Forbes.





Jeff Bezos és el més ric de el món per quart any consecutiu, amb 177.000 milions de dòlars, mentre que Elon Musk es dispara a el segon lloc amb 151.000 milions de dòlars, gràcies a la pujada de les accions de Tesla i Amazon.





Per la seva banda, Amancio Ortega ha baixat des de la posició 6 fins a la 11, tot i que ha incrementat el seu patrimoni des dels 55.100 milions de dòlars fins als 77.000 milions (65.006.000 d'euros).





En total, els 2.755 multimilionaris que formen la llista sumen 13,1 bilions de dòlars, enfront dels 8 bilions de 2020.





Estats Units segueix sent el país que compta amb més rics, amb 724, seguit de la Xina (incloent Hong Kong i Macau) amb 698.





Aquest és el llistat de les deu persones més riques del món:





1.- Jeff Bezos: 177.000 milions de dòlars (149.430 milions d'euros) / 57 Anys / Estats Units / Amazon





Jeff Bezos @ep





2.- Elon Musk: 151.000 milions de dòlars (127.480 milions d'euros) / 49 anys / Estats Units / Tesla i Space X





3.- Bernard Arnault (i família): 150.000 milions de dòlars (126.636.000 d'euros) / 72 anys / França / LVMH





4.- Bill Gates: 124.000 milions de dòlars (104.686.000 d'euros) / 65 anys / Estats Units / Microsoft













5.- Mark Zuckerberg: 97.000 milions de dòlars (81.891.000 d'euros) / 36 anys / Estats Units / Facebook





6.- Warren Buffett: 96.000 milions de dòlars (81.047.000 d'euros) / 90 anys / Estats Units / Berkshire Hathaway





Warren Buffet @ep





7.- Larry Ellison: 93.000 milions de dòlars (78.514.000 d'euros) / 76 anys / Estats Units / Programari Technology





8.- Larry Page: 91.500 milions de dòlars (77.248.000 d'euros) / 48 anys / Estats Units / Google





9.- Sergey Brin: 89.000 milions de dòlars (75.137.000 d'euros / 47 anys / Estats Units / Google





10.- Mukesh Ambani: 84.500 milions de dòlars (71.338.000 d'euros) / 63 anys / Índia / Negoci diversificat