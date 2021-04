Les UCI catalanes es tornen a desbordar: "Anem a un ritme que no podem sostenir"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha alertat aquest dimarts de la situació a les unitats de cures intensives (UCI) catalanes davant d'una eventual quarta onada de la pandèmia de coronavirus: "Anem a un ritme que no podem sostenir ".





Argimon @ep





Ho ha explicat en roda de premsa al costat de la subdirectora general de promoció de salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, quan aquest dimarts s'han registrat un total de 445 ingressats a les UCI de centres públics i privats de Catalunya.





Argimon ha recordat que el 26 de març passat Catalunya va baixar dels 400 ingressats en llits de crítics mentre que, deu dies més tard, "la tendència es aquesta revertint cap a pitjor", segons ha lamentat el secretari de Salut Pública.





"Si anem a aquest ritme no serà sostenible", ha reiterat Argimon sobre el nombre d'ingressats a UCI i el control de la pandèmia, advocant per abordar la situació, i ha subratllat que és l'indicador principal per prendre o no mesures restrictives.





A més, el secretari ha argumentat que en els pròxims deu dies també hauran d'analitzar i avaluar "l'impacte de tota la interacció social" que s'ha registrat durant la Setmana Santa, tot i que ha aclarit que les xifres de les UCI catalanes no vénen d'aquests dies de festes.