Mor Paul Ritter, actor de 'Txernòbil' i 'Harry Potter', als 54 anys

Paul Ritter a Txernòbil @ep





L'actor britànic Paul Ritter, conegut per la veterana sitcom 'Friday Night Dinner' i per l'aclamada minisèrie 'Txernòbil', ha mort als 54 anys, víctima d'un tumor cerebral. Amb una llarga experiència en televisió, cinema i teatre, entre els seus treballs més reconeguts a la gran pantalla estan títols com 'Quantum of Solace' o 'Harry Potter i el misteri del príncep'.





Segons informa Deadline, el decés de l'intèrpret va ser confirmat pel seu representant. "Amb gran tristesa, confirmem que Paul Ritter va morir en la nit d'ahir [5 d 'abril]. Va morir en pau, a casa, a la banda de la seva esposa Polly i els seus fills Frank i Noah. Tenia 54 anys i patia d'un tumor al cervell. va ser un actor ple de talent que va interpretar una gran varietat de papers en les taules i davant de les càmeres amb una habilitat excepcional ", ha declarat a l'mitjà nord-americà.





"Estem profundament consternats des que vam saber de la seva mort. Era un home brillant, amable i ple de talent. Era molt estimat per tots aquells que van tenir la sort de conèixer-lo i de treballar amb ell. Sempre serà part de la nostra família", van comentar a un comunicat Big Talk, productors de 'Friday Night Dinner' i Robert Popper, creador de la ficció, afegint que realitzaran "una donació a Fons d'Impacte del Old Vic", tal com volia l'intèrpret.





EXTENSA CARRERA EN CINEMA, TELEVISIÓ I TEATRE





El seu treball més conegut és el de Martin Goodman a la sitcom 'Friday Night Dinner', sèrie que va protagonitzar entre 2011 i 2020, apareixent en els seus sis temporades i 37 episodis. No obstant això, el seu paper més lloat a nivell internacional és el d'Anatoli Diátlov, enginyer cap adjunt de la central nuclear de 'Txernòbil' a la ficció d'HBO.





Entre els seus primers treballs va estar el participar en l'emblemàtica ficció 'Policia de barri', el 1992. El 2007, va participar en sèries com 'Caso Cerrado', 'Instinct' o 'City Lights'. Va destacar el seu cicle d'obres de Shakespeare de la BBC, participant en 'Enrique IV: Part II'. Entre els seus treballs per a la petita pantalla, destaquen 'Grans esperances', 'Vora', 'El cercle Bletchley', 'Històries probables de Neil Gaiman', 'No Offence', 'Cold Feet' i 'Belgravia'.





Va ser nominat a el Premi Olivier, el més prestigiós de teatre britànic, el 2006 pel seu paper d'Otis Gardiner a 'Coram Boy', obra de Helen Edmundson. Tres anys després, va optar al Tony pel seu paper a 'Les conquestes de Norman', d'Alan Ayckbourn. En 2013, es va ficar a la pell de John Major, l'exprimer ministre britànic, en l'obra 'The Audience' de Peter Morgan, inspiració de l'aplaudida 'The Crown' de Netflix.





En cinema, va destacar en pel·lícules com 'The Libertine', 'Hannibal, l'origen del mal', 'Nowhere Boy', 'La legió de l'àguila', 'Suite francesa' i 'The Lifehouse Golem',