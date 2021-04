Espanya no recuperarà el nivell d'atur previ a la pandèmia almenys fins al 2026, segons el FMI

Les cicatrius de la crisi del Covid-19 a Espanya seguiran reflectint-se en el mercat laboral durant els propers anys, fins i tot després que el PIB hagi recuperat en 2023 els nivells previs a la crisi, segons els pronòstics del, que preveuen que la taxa d' atur espanyola en 2026 sigui del 14,4%, encara per sobre del 14,1% registrat el 2019.









Segons les projeccions de la institució internacional, la taxa d'atur d'Espanya arribarà aquest any 16,8% des del 15,5% del 2020, per moderar el proper any al 15,8% i fins al 15% en 2023 i al 14 , 5% un any després. D'aquesta manera, per 2024 arribaria a reduir fins al 14,3%, però a l'any següent, últim exercici de l'horitzó de les projeccions del FMI, pujaria una dècima, fins al 14,4%.





No obstant això, tot i la intensitat de l'impacte de la crisi a Espanya, l'increment estimat pel FMI de la taxa d'atur no s'acostarà als màxims observats durant els anys posteriors a la crisi financera, quan l'atur es va disparar des del 8,2% de 2007 fins al 26% de 2013.





En aquest sentit, les previsions de Fons apunten que el nombre d'ocupats a Espanya no baixarà de 19 milions en els propers anys, amb una estimació de 19.460.000 per 2022, últim any per al qual el FMI realitza projeccions al respecte, per sota dels 19.780.000 de 2019. l'any 2020, el FMI calcula que el nombre d'ocupats a Espanya va ser de 19,2 milions i que aquest any aquesta xifra disminuirà a 19.100.000.





Les noves previsions del FMI contemplen que l'economia espanyola creixerà el 2021 un 6,4%, després de la caiguda de l'11% estimat pel Fons per a 2020. En els següents exercicis, la institució espera que el PIB d'Espanya s'expandirà un 4, 7% en 2022 i un 2,8% en 2023, moderant el ritme de creixement al 2,4% en 2024 i al 1,4% en cadascun dels dos anys següents, per sota del 1,9% de creixement de l' PIB espanyol el 2019.





L'últim quadre macroeconòmic de Govern, publicat a l'octubre, estimava una caiguda del PIB el 2020 del 11,2% (dues dècimes més de la xifra finalment registrada), així com un repunt de l'economia en 2021 del 7,2%. L'Executiu té previst actualitzar aquest mes les seves previsions.





DEUTE PER SOBRE DEL 115%





D'altra banda, les projeccions macroeconòmiques del FMI contemplen que el deute públic no tornarà a situar-se al nivell anterior a la pandèmia en tot l'horitzó de les previsions, ja que l'organització calcula que serà del 118,4% del PIB per 2026, davant al 95,5% corresponent a 2019.





En concret, després d'arribar al 117% del PIB el 2020, percentatge que el Banc d'Espanya elevava recentment al màxim històric del 120% després de la reclassificació d'unitats de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), el FMI espera que la dada es mantindrà durant els propers anys en nivells similars.





Així mateix, pel que fa al dèficit públic, les previsions actualitzades del FMI apunten a un desfasament pressupostari negatiu equivalent al 9% el PIB el 2021, després de disparar-al 11,5% l'any passat, moderant fins al 5,8% el 2022 i el 4,9% un any després. En els tres últims exercicis del quadre, el FMI preveu que el dèficit d'Espanya serà del 4,3%.