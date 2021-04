Katy Perry: "No tinc molt de temps, així que he deixat de depilar-me les cames"

L'artista de 36 anys va donar a llum a Daisy Dove Bloom, el 26 d'agost de 2020, i el seu esperat naixement els ha canviat la vida, com han constatat durant els últims mesos en diferents entrevistes.





En aquesta ocasió, les paraules de Katy Perry, que no han passat desapercebudes a les xarxes socials, com informa Page Six, les va pronunciar durant una emissió de el programa 'American Idol', res més valorar l'actuació d'una concursant: "La teva veu és una experiència espiritual. És angelical, d'un altre món. Com a nova mare, no tinc molt de temps, així que he deixat de depilar les cames, però quan cantaves, el borrissol de les cames va créixer una polzada i mitja. Tinc calfreds a tot el cos ", va manifestar, el que va desencadenar la reacció dels seus companys al programa, davant la qual cosa la de Santa Bàrbara va posar les cames damunt de la taula perquè ho comprovessin:" No la toquis ", ha advertit, fent broma , davant la qual cosa el també cantant Luke Bryan va confirmar: "Literalment té pèls a les cames".

























Després, la mateixa Katy va continuar fent broma a les xarxes socials, on va publicar una imatge animada sota el text: "Així llueix actualment el borrissol de les cames mentre escolto cantar a Cassandra Coleman (la concursant)".





No obstant això, són molts els que asseguren en les xarxes que simplement estava fent broma des del principi i, a jutjar per la imatge de les seves cames a l'posar-les sobre la taula, no li donen credibilitat a les seves paraules.