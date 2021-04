Antonio David: "Se m'està difamant, injuriant i calumniant"

Encara visiblement canviat, Antonio David Flores ha assegurat estar bé i tranquil. Ha explicat que viatjava a Madrid per reunir-se amb el seu advocat i prendre les mesures judicials que siguin necessàries per salvaguardar el seu honor: "Pujo al Madrid a una reunió amb Iván, Iván Hernández, com tots sabeu ... Arribat el moment prendré les mesures oportunes, les que em recomani el meu advocat. Bàsicament perquè se m'està difamant, injuriant, calumniant ".





Eren les 13:15 hores quan Antonio David Flores arribava a Madrid per reunir d'urgència amb el seu advocat i amb moltes ganes de parlar, s i posaven davant els micròfons de la premsa de el cor i concedia més de sis minuts de declaracions en què també parlava de la seva filla Rocío Flors i donava les gràcies a la gent que no l'ha jutjat de forma fulminant.





"Es va demanar absolutament tot el que es pugui demanar ... Jo no estic amagat ni de bon tros, no tinc mal aspecte ... mirar-me la cara (mostrava la seva cara llevant momentàniament la mascareta)", assegurava un Antonio David serè que no podia dir el mateix de la seva filla Rocío: "Rocío no es troba tan bé com hauria de trobar-se, és obvi, però Rocío està fort".





Antonio David ha deixat clar que la seva família està unida i forta "Estem forts tots que és l'important en aquests casos". Això sí, no s'ha molestat ni a respondre a la pregunta que li plantejava un acostament de la seva filla amb la seva mare Rocío Carrasco "Tu realment penses que aquest documental està pensat per apropar postures?".





Antonio David Flores també ha desmentit la informació que es va donar a 'Sálvame' que tenia un vídeo que havia tingut atemorits Rocío Jurado i Ortega Cano "Això és absolutament fals". I ha volgut agrair als que no s'han cregut la versió de la seva exdona a ulls clucs "Vull donar les gràcies a tota aquesta gent que està posant en qüestió el documental de Rocío" i enviar un missatge als que sí que ho han fet " I a la gent que encara segueix recolzant-, no sé què deu pensar d'explicar aquesta història per dos milions d'euros ".





Ha arribat a reconèixer que ell havia viscut dels mitjans de comunicació, però no a qualsevol preu "I tant que sí, però jo no he venut una història de maltractaments".