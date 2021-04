Portes Obertes del Catalanisme insta a PSC i Esquerra a dissenyar un pacte de govern

La plataforma Portes Obertes del Catalanisme ha fet pública una declaració en què denuncia la situació d'encallament en la formació del govern català i insta a PSC i ERC a negociar un acord. Segons aquesta entitat "la ciutadania de Catalunya assisteix perplexa a la incapacitat de l’independentisme -Junts per Catalunya i ERC- per posar-se d'acord per investir president de la Generalitat"i aquesta situació no pot perpetuar-se en el temps.





Per a Portes Obertes del Catalanisme el PSC i ERC, com a primeres forces parlamentàries, han de dialogar per dissenyar un possible pacte de govern deixant de banda les seves discrepàncies polítiques.





L’entitat, que agrupa persones de sensibilitats i procedències molt diverses unides pel catalanisme, assegura que és de gran importància la formació d'un govern el més aviat possible per tal d'executar un pressupost i posar fi als problemes sanitaris, econòmics i socials. Portes Obertes del Catalanisme afirma també que "el veritable patriotisme que avui necessita Catalunya és el compromís amb les persones, la governabilitat i el desenvolupament de polítiques públiques transformadores; no la lluita per les quotes de poder".





El comunicat de la plataforma catalanista pretén reafirmar el paper del Parlament com a cambra de tots dels catalans i acabar amb la lluita de poders entre les formacions polítiques. El Parlament ha de ser espai de trobada i col·laboració entre totes les forces polítiques"