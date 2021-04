Catalunya està valorant facilitar test ràpids de Covid a la població

La consellera portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha confirmat aquest dimarts que el Consell Executiu del Govern en funcions està valorant la possibilitat de proveir la població catalana de test de diagnòstic de coronavirus.





Segons Budó, les autoritats sanitàries decidiran en els pròxims dies la implantació d'aquest model de diagnòstic que ja està en marxa a Alemanya i al Regne Unit. En aquest últim país, les autoritats sanitàries lliuren dos tests d'antígens setmanals a cada ciutadà perquè aquests se'ls autogestionin.





Després d'assegurar que el Govern ha iniciat un debat sobre si lliurar dos tests setmanals a cada habitant, Budó ha remarcat que l'executiu considera que és "important fer aquesta reflexió respecte aquest tema" i que li correspondrà a les autoritats sanitàries autonòmiques acabar de decidir-ho. El repartiment massiu de test d'antígens suposaria una gran despesa econòmica de l'executiu català pel que és una decisió que s'ha d'analitzar profundament.









Budó, ha demanat a la ciutadania un "exercici de coresponsabilitat per no haver de donar passos enrere". La consellera portaveu de la Generalitat ha lamentat les imatges d'incompliment que s'han donat durant aquesta Setmana Santa i ha afirmat que no s'haurien de repetir.