L'EMA emetrà una opinió aquest dimecres sobre la relació entre els casos de trombosi i la vacuna d'AstraZeneca

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) emetrà una nova opinió "a última hora de dimecres" sobre la relació entre la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 i els trombes en alguns vacunats.





La directora executiva de l'EMA, Emer Cooke (EP)













"En estret contacte amb l'EMA sobre l'avaluació de farmacovigilància de la vacuna d'AstraZeneca. S'espera l'avaluació a última hora de dimecres", ha avançat en una publicació en xarxes socials la comissària europea de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides.





El cap de l'estratègia de vacunació de l'EMA, Marc Cavaleri, ha confirmat aquest dimarts una "associació" entre la vacuna de AstraZeneca i els esdeveniments trombòtics que estan experimentant alguns vacunats, principalment dones menors de 50 anys amb dèficit de plaquetes.





"Podem dir-ho, hi ha clarament una associació amb la vacuna. No obstant això, encara no sabem què causa aquesta reacció. Aquestes trombosi cerebrals amb dèficit de plaquetes semblen ser el principal esdeveniment a investigar. En resum: en les pròximes hores direm que hi ha una connexió , però encara hem d'entendre com ocorre ", ha detallat en una entrevista amb el diari italià 'Il Messagero'.





El responsable de l'EMA ha reconegut que "hi ha més casos de trombosi cerebral amb dèficit de plaquetes entre els joves del que es podria esperar", principalment en dones menors de 50 anys. "Encara que també hi ha hagut casos d'entre 50 i 60 anys i també hi ha homes, al voltant de l'20 per cent. L'edat mitjana ronda els 45-47 anys", ha puntualitzat.





En qualsevol cas, Cavalieri no s'ha pronunciat obertament sobre si s'ha de fixar un grup d'edat o col·lectiu a què no es pugui administrar aquest dimecres, a la reunió que ha organitzat l'EMA per emetre una nova opinió sobre la seguretat de la vacuna.





"Entenc la necessitat europea de tenir una veu única i forta, però no sé si tindrem aquest tipus d'indicació tan aviat com aquesta setmana. Però certament s'actualitzarà la informació del producte, indicant que els esdeveniments adversos estan relacionats amb la vacuna. Estarà clarament establert ", ha afirmat.





Dimecres passat, la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, va assenyalar que, tot i que "no s'ha demostrat una relació causal amb la vacuna", sí que "és possible", de manera que "s'estan realitzant noves anàlisis".





Fins a aquesta data, segons Cooke, s'han detectat un total de 44 casos de trombosi venosa cerebral en 9,2 milions de persones vacunes amb la injecció d'AstraZeneca a Europa, encara que no inclou tots els 31 casos notificats ahir a Alemanya. En total, s'han produït a Europa 14 morts que s'estan sent investigades per la vacuna d'AstraZeneca, encara que no totes per aquest tipus de trombes. "Si observem l'exposició ajustada a l'edat, calculem un risc d'un per cada 100.000 en els menors de 60 anys", ha detallat.