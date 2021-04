Arrenca la Campanya de la Renda 2020, marcada pels ERTE i l'IMV

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2020 comença aquest dimecres 7 d'abril per a la presentació de declaracions per Internet i el 2 de juny per a la presentació a les oficines, i es prolongarà fins al 30 de juny, aquest any marcada pels ERTO i el IMV.

Agència Tributària @ep





En concret, aquest dimecres arrenca la campanya per a la presentació per Internet de les declaracions de renda i patrimoni 2020, mentre que els contribuents que desitgin realitzar per telèfon la declaració de la renda podran fer-ho des del 6 de maig.





Així mateix, els que optin per la presentació presencial a les oficines de l'AEAT podran fer-ho a partir de dimecres 2 de juny, al voltant de mig mes més tard de la data en què habitualment solia iniciar-se.





De fet, en la Campanya de 2019, desenvolupada en 2020, es va haver d'ajornar l'atenció presencial a les oficines de l'AEAT per confeccionar la declaració de el 13 de maig inicialment prevista a el 8 de juny com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19. Des del passat 1 de juliol, les oficines de l'Agència Tributària presten tots els serveis habituals de manera presencial amb cita prèvia.





El termini de la Campanya de 2020 finalitzarà el 30 de juny en general, si bé conclourà amb anterioritat, el 25 de juny, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte.





A més, aquells que trien el fraccionament del pagament de la declaració hauran de realitzar el segon abonament com a límit el 5 de novembre.





GUIES PER ALS PERCEPTORS DE ERTO I IMV





Als dubtes tradicionals sobre la declaració de la renda (qui té l'obligació de realitzar-la, com declarar un habitatge o realitzar-la de forma conjunta o per separat si estàs casat o casada) aquest any se sumen les peculiaritats de 2020: les prestacions derivades dels expedients de Regulació d'Ocupació (ERTO) i el començament de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).





Per ajudar els contribuents, l'Agència Tributària ha elaborat dues guies, una per als preceptors de les prestacions dels ERTE i una altra per als beneficiaris de l'IMV, en què aclareix certs aspectes a tenir en compte. A més, afirma que enviarà cartes als beneficiaris de les dues prestacions.





En el cas concret dels treballadors en ERTO, Hisenda recorda que aquesta prestació és un rendiment de la feina subjecte a l'IRPF i no exempt, i concreta que la problemàtica amb la qual es poden trobar els beneficiaris són dos: la possibilitat de resultar obligats a presentar declaració al comptar amb dos pagadors, el seu ocupador i el mateix SEPE, o haver rebut abonaments del SEPE no procedents.





L'Agència Tributària, de qualsevol forma, va a realitzar un enviament de cartes informatives a aquells perceptors de ERTO que no presenten declaració en la Campanya de Renda anterior i reforçarà l'assistència personalitzada per facilitar la presentació de la declaració i la resolució de dubtes a tots els perceptors d'aquestes prestacions del SEPE que ho necessitin.





Amb caràcter general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF quan els seus rendiments de la feina superen els 22.000 euros. Ara bé, quan compten amb dos o més pagadors -seria el cas d'un empresari i del SEPE-, aquest límit es redueix a 14.000 euros si l'import percebut pel segon i restants pagadors supera els 1.500 euros.





En el cas que s'hagin percebut del SEPE abonaments no procedents o superior als que corresponen, a l'efecte de la declaració en la Campanya de Renda, serà diferent en funció de si el SEPE ha iniciat o completat ja l'expedient de reintegrament d'aquest excés en el moment en què el contribuent presenti la seva declaració, o si encara l'expedient de reintegrament no s'ha iniciat.





Quant als 460.000 perceptors de l'IMV, dels quals més de 226.000 són menors d'edat, l'Agència Tributària els recorda que han de presentar declaració per IRPF, amb independència de la quantia dels seus ingressos.





El que ha de declarar-se, com a rendiments de la feina, són les quanties que superin els 11.279,39 euros (1,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, IPREM) en el cas que, al costat de l'IMV, es perceben altres ajuts a col·lectius amb risc d'exclusió social, com la renda mínima d'inserció, rendes garantides i ajudes similars de comunitats i ajuntaments. Només s'ha de declarar, i tributar, per aquest excés, precisa Hisenda.





Per als supòsits de famílies beneficiàries de l'IMV amb fills menors, Hisenda recomana la presentació d'una declaració conjunta de tots els membres en cas d'estar casats dels progenitors. En absència de matrimoni, un dels dos progenitors podrà presentar declaració conjunta amb els fills, i l'altre, declaració individual.





SENSE NOVETATS NORMATIVES





El Ministeri d'Hisenda recorda que en l'àmbit de l'IRPF no hi ha moltes novetats normatives en 2020, tot i que la pandèmia, atès que les principals mesures adoptades s'han dirigit a l'àmbit sanitari, econòmic i social.





Així, es manté en aquesta Campanya la identificació de el domicili fiscal del contribuent introduïda en 2019, que permet, de forma senzilla i intuïtiva, identificar o ratificar l'últim domicili fiscal disponible a la base de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o, és el cas, modificar-lo.





En relació amb els rendiments de capital immobiliari, com a conseqüència de les modificacions introduïdes en el model de l'impost corresponent a l'exercici 2019, es millora "notablement" la informació que es posa a disposició de contribuent, el que sens dubte facilitarà l'emplenament d'aquest apartat de la declaració, segons Hisenda.





Aquesta millora és especialment notable en el cas de el càlcul de l'amortització, principal despesa deduïble quan el bé immoble hagi estat arrendat durant l'exercici.





En concret, es mostrarà a contribuent la informació emplenada en la declaració de l'exercici anterior i li permetrà traslladar-la a la declaració de l'exercici 2020, si escau modificar-la, i calcularà, sense més operacions, l'import de l'amortització deduïble.





Com a novetat "molt destacable" en aquest exercici 2020, precisa Hisenda, en l'apartat de rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa, amb caràcter voluntari es permet per primera vegada que els contribuents puguin traslladar els imports consignats en els llibres registre de l'IRPF, de manera agregada, a les corresponents caselles d'aquest apartat de el model.





OBTENIR L'ESBORRANY DES DEL PRIMER DIA





D'altra banda, a l'igual que en anys anteriors, tots els contribuents, qualsevol que sigui la naturalesa de les rendes obtingudes, podran obtenir l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques mitjançant el Servei de tramitació de l'esborrany / declaració (Renda WEB), després d'aportar, si escau, determinada informació que els serà sol·licitada a l'efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.





Els contribuents podran accedir al seu esborrany i a les seves dades fiscals, des del primer dia de la campanya de renda, a través del servei de tramitació de l'esborrany / declaració, utilitzant algun dels sistemes d'identificació sol·licitats, és a dir, amb certificat electrònic reconegut, 'Cl @ veu PIN' o amb el número de referència, des d'on podran confirmar-ho i presentar-lo o, si escau, modificar-lo, confirmar-ho i presentar-lo.





Així mateix, en els supòsits en què sigui necessari aportar determinada informació per a finalitzar l'elaboració de l'esborrany, un cop aportada la mateixa, els contribuents podran obtenir l'esborrany a través del servei de tramitació de l'esborrany / declaració.