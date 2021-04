Carme Forcadell i Dolors Bassa han ingressat a la presó després de la revocació del tercer grau

L'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta de Parlament, Carme Forcadell, han ingressat a la presó aquest dimarts després que el titular de Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Catalunya hagi anul·lat la seva semillibertat a l'acceptar el recurs de la Fiscalia.





Carme Forcadell (EP)





Davant de la presó, sobre les 20 del vespre, Basses va expressar davant els mitjans que continuarà "amb les mateixes conviccions, diguin el que diguin", i ha agraït les mostres de suport.





En el seu ingrés al Centre Penitenciari de Puig de les Basses, va estar acompanyada per una delegació d'ERC encapçalada pel candidat del partit a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.





Aragonès ha assenyalat que la decisió de revocar el tercer grau per part del jutge "coarta els drets en comptes de garantir-los i obeeix a la voluntat de venjança per part de l'Estat", alhora que ha destacat la necessitat de posar l'amnistia sobre de la taula com resolució al conflicte.





També la van acompanyar la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el vicesecretari general de vertebració territorial, Isaac Peraire, entre d'altres.





VILALTA I VERGÉS ACOMPANYEN A FORCADELL

Poc després, cap a les 21.30 hores, Carme Forcadell va ingressar també a la presó juntament amb una altra delegació d'ERC encapçalada per la secretària general adjunta i portaveu d'ERC al Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, al Centre Penitenciari de Wad-Ras.





Forcadell ha assenyalat en el seu reingrés que la presó "no és el final de res", sinó que és la continuació d'una lluita que persisteix.





Al costat de Forcadell, també han estat la consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'eurodiputada Diana Riba, entre d'altres.