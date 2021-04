Amnistia denuncia "discriminació i violació de drets" de la gent gran durant la pandèmia a Espanya

Amnistia Internacional ha denunciat "discriminació i violació de el dret a la salut" a la gent gran a Espanya i ha advertit el "desproporcionat" nombre de morts de persones d'avançada edat durant la pandèmia del Covid-19, en el seu informe anual, que analitza la situació dels drets humans a 149 països.





Ancià en una residència





Pel que fa a Espanya, l'Informe 2020/21 d'Amnistia Internacional: La situació dels drets humans al món 'precisa que "van suscitar preocupació, per ser discriminatoris i violar el dret a la salut, els protocols de derivació de pacients adoptats a Madrid i Catalunya, que recomanaven tractar a les persones de més edat amb COVID-19 a les residències en lloc de traslladar-les a hospitals ".





"A Catalunya i Madrid moltes persones grans que vivien en residències no van ser ateses de forma individualitzada, no van ser traslladades a hospitals quan ho necessitaven i se'ls va impedir veure les seves famílies durant llargs períodes de temps", ha explicat el director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán.





Tal com ja va denunciar Amnistia el passat mes de desembre, la gent gran en residències han estat "abandonades a la seva sort" durant l'emergència sanitària.





En el moment àlgid de la pandèmia, segons precisa l'ONG, algunes "van estar confinades indefinidament a les seves habitacions, amb escàs o nul contacte amb els seus familiars i sense supervisió efectiva de les autoritats regionals i nacionals, el que va donar lloc a violacions dels seus drets humans ".





En tot aquest temps, segons afegeix l'organització, les associacions de professionals de la salut van expressar la seva preocupació "per la persistent escassetat de personal i per la falta de mesures per a dotar-lo d'EPI suficients i de qualitat, així com la inadequada provisió d'assistència mèdica "a la població de les residències de gent gran en els primers mesos de la pandèmia.





A més, l'ONG indica que el nombre de morts per COVID-19 entre la població d'edat avançada va ser "desproporcionat". Segons les últimes dades facilitades per l'IMSERSO, de març de 2021, gairebé 30.000 més han mort en residències durant la pandèmia.





Sobre el personal sanitari, l'informe precisa que ha estat "exposat a patir les conseqüències de la pandèmia" i "no ha tingut mitjans suficients per fer-hi front" durant molts mesos, especialment durant la primera onada. En concret, enumera "la manca de personal, els horaris excessius i l'absència d'equips de protecció adequats".





"En l'últim any, el sistema d'atenció primària a Espanya ha patit dues pandèmies: la de la COVID-19, i la de la gestió sanitària, que ha patit d'una manca de planificació i inversió suficient per afrontar la primera, situant aquest servei bàsic entre l'abandonament i el desmantellament ", assegura Beltrán.





Malgrat tot, segons precisa, "la resposta de el personal sanitari, exposant sense la protecció i els recursos deguts a la pandèmia de COVID-19 per salvar vides, ha estat una de les millors mostres d'humanitat que ha deixat l'any 2020" . "Quan els governs no compleixen, és el coratge de la gent corrent el que planta cara a l'adversitat", ha destacat.





SIGNIFICATIU AUGMENT DE TRUCADES A EL 016





D'altra banda, l'informe d'Amnistia Internacional recull el "significatiu augment" de les trucades al 016, el telèfon contra la violència de gènere. En concret, el document assenyala que durant el confinament, el nombre de dones que van cridar a aquestes línies telefòniques d'ajuda gestionades pel Ministeri d'Igualtat va augmentar un 60% respecte a el mateix període del l'any anterior, i el nombre de consultes en línia, un 586 %. Així mateix, recorda que un total de 45 dones van morir a mans de les seves parelles o exparelles.





A més, tot i la "bona notícia del buidatge temporal" dels Centres d'Internament per a Estrangers (CIE) a l'inici de la pandèmia, l'organització denuncia que "les persones migrants han estat desateses en el seu dret a la protecció internacional a les Illes Canàries on es van cursar ordres d'expulsió sense respectar les garanties i procediments que recull la llei ".





En aquest sentit, apunta que durant els mesos d'octubre, novembre i desembre, "milers de persones van romandre amuntegades i en condicions inhumanes durant setmanes al port d'Arguineguín, al municipi de Mogán de Gran Canària", cosa que també ha denunciat el defensor de el Poble.





En l'informe també denuncia que durant el confinament "es va recloure a persones migrants i refugiades en centres massificats de Melilla" i "sense protecció adequada enfront de la COVID-19".





"El Centre d'Estada Temporal d'Immigrants de Melilla va continuar desbordat durant la pandèmia, amb una població de fins a 1.600 persones entre les que hi havia menors d'edat, així com lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals. Tot i els riscos per a la salut, els trasllats de persones des de Melilla fins al territori continental espanyol van ser limitats ", assegura.





D'altra banda, el document indica que la policia va posar "més d'un milió de multes" i "sancionar arbitràriament a algunes persones per saltar-se el confinament imposat per la pandèmia". Així mateix, diu que la manca d'habitatge assequible i el sensellarisme van continuar suscitant "gran preocupació".





A més, Amnistia afirma que van persistir les denúncies sobre "ús excessiu de la força" per agents encarregats de fer complir la llei durant les protestes.





Segons afegeix, l'estat d'alarma decretat pel Govern i el confinament, entre març i juny, "va acréixer la tendència ja mostrada amb l'entrada en vigor de la llei mordassa fa sis anys d'atorgar més poder a les forces de seguretat, sense mecanismes adequats de control d'actuacions arbitràries, en detriment de la protecció dels drets de les persones, especialment les més vulnerables ".