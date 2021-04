La Interpol deté més de 4.000 persones a l'Amèrica del Sud per comerç il·legal d'armes

La Interpol ha informat de la detenció de més de 4.000 persones en una operació policial dirigida contra el tràfic il·legal d'armes de foc a Amèrica del Sud, de les quals se n'han confiscat milers d'unitats.

Detenen a Barcelona a un multimilionari rus buscat per la Interpol per delictes fiscals

Interpol (EP)

Del 8 al 28 de març, l'Operació Trigger VI ha actuat en els 13 països d'Amèrica del Sud i ha permès recuperar unes 200.000 armes de foc il·lícites, peces, components, municions i explosius.





L'operació, afegeix la Interpol en un comunicat, ha implicat que centenars de milers de persones i vehicles han estat registrats en punts crítics i fronteres aèries, terrestres i marítimes en tota la regió. També ha proporcionat pistes sobre xarxes delictives i rutes de contraban.





"AMENAÇA MOLT SERIOSA"

"Les armes de foc representen una amenaça molt seriosa per a la seguretat i estabilitat d'Amèrica del Sud", ha considerat el secretari general de la Interpol, Jürgen Estoc, per la qual cosa "la cooperació transnacional de múltiples agències és essencial per identificar i desmantellar el crim organitzat i els grups terroristes involucrats".





Les investigacions continuen, detallen, encara que de moment s'ha detingut els membres d'una colla uruguaiana que utilitza les xarxes socials per presumptament promoure la violència amb la publicació de fotografies d'ells mateixos presumint d'armes il·legals.





Al Perú s'han confiscat grans quantitats de munició provinents de la zona de la triple frontera el Brasil, l'Argentina i el Paraguai, i s'han arrestat dos fugitius buscats pels Estats Units, que estaven en la llista vermella de la Interpol.





A Lima, experts en explosius van interceptar i van recuperar magranes sense detonar en una plaça pública, a més d'un intercanvi de plom durant les operacions. A Xile s'ha detingut un ciutadà colombià sobre el qual pesava una ordre vermella de cerca per tràfic d'armes de foc i delictes greus de drogues.





Finalment, s'ha detectat la venda il·legal de 90.000 municions, i s'espera que les investigacions condueixin a més detencions en els propers dies.





A més, no només s'han produït detencions i confiscació d'armes. Arran de la investigació s'han destruït 27 laboratoris de cocaïna a Bolívia, s'han rescatat 33 víctimes de presumpte tràfic de persones que es creu són d'Haití, i s'han confiscat més de 21 tones de cocaïna, marihuana i precursors químics, entre d'altres.