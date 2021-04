Rocío Flores confirma que dóna suport a Antonio David després del testimoni de la seva mare

Rocío Flores i el seu germà David estan vivint, probablement, les setmanes més complicades de la seva vida després de l'emissió dels primers capítols de la sèrie documental a la que la seva mare, Rocío Carrasco, explica la seva 'veritat per seguir viva'. Un punyent testimoni en el qual descriu al seu exmarit, Antonio David Flores, com un autèntic 'dimoni' que presumptament la va maltractar tant física com psicològicament, enfonsant-se completament i aconseguint arrabassar-li als seus fills. Unes impactants confessions amb què la filla de Rocío Jurado dóna un pas a el front després de 25 anys de silenci, disposada a explicar l'infern pel qual haurien passat tant ella com la seva mare per culpa del malagueny.





Rocío Flors i Antonio David @ep





No obstant això, i malgrat que molts veien en la docusèrie una intenció de Rocío Carrasco per recuperar als seus fills - després de 8 anys sense parlar-se amb Rocío i gairebé 6 amb David - la veritat és que els joves segueixen a la banda del seu pare, donant suport incondicionalment a Antonio David Flores en els pitjors moments de la seva vida.





Així, i com us vam mostrar a continuació, Rocío Flores ha demostrat que està a la banda del seu pare incondicionalment i ha estat l'encarregada de recollir a Antonio David a l'estació de tren de Màlaga després d'un viatge a la capital.





Amb un gran somriure que es podia intuir a través de la mascareta, Rocío va rebre dins el cotxe al seu pare amb un enorme abraçada a què Antonio David va respondre amb un sentit petó de protecció al front. En aquestes imatges que es van gravar el 25 de març passat podem veure com pare i filla escenifiquen públicament la seva unió després dels atacs més durs de Rocío Carrasco cap al malagueny.