AstraZeneca i la Universitat d'Oxford pausen el seu assaig de vacunes contra la COVID-19 per a nens

@ep





La farmacèutica AstraZeneca i la Universitat d'Oxford han pausat l'assaig d'una vacuna contra la COVID-19 per a nens, mentre l'autoritat reguladora de fàrmacs del Regne Unit analitza la possible relació de l'immunitzador amb trombosi en adults.





El professor Andrew Pollard, de la Universitat d'Oxford, ha aclarit que els investigadors no alberguen preocupacions sobre la seguretat de l'assaig en si, però ha matisat que s'inclinen per esperar fins que hi hagi més informació en aquest sentit, segons ha recollit la premsa britànica .





"Si bé no hi ha preocupacions de seguretat en l'assaig clínic pediàtric, esperem informació addicional (...) abans d'administrar més vacunes en l'assaig", ha assenyalat.





L'assaig de l'immunitzador per a nens, que va començar al febrer, compta amb uns 300 voluntaris. En concret, s'avalua si el fàrmac produeix una resposta immune fort contra la COVID-19 en nens d'entre sis i 17 anys.





La pausa de l'estudi té lloc després que un responsable de l'Agència Europea del Medicament (EMA) hagi confirmat una "associació" entre la vacuna de AstraZeneca i Oxford i els esdeveniments trombòtics que estan experimentant alguns vacunats.





S'espera que l'EMA, el comitè de seguretat "encara no ha arribat a una conclusió i continua l'anàlisi", i l'autoritat reguladora britànica, l'Agència Reguladora de Medicines i Productes Sanitaris (MHRA, per les sigles en anglès) es pronunciïn sobre l'assumpte en els pròxims dies.





La MHRA, per la seva banda, ha reiterat que els beneficis de rebre la vacuna contra la COVID-19 superen àmpliament els riscos.