Les CCAA podran seguir limitant la mobilitat sense l'estat d'alarma, però decau el toc de queda

La portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat aquest dimecres que la fi de l'estat d'alarma suposarà l'aixecament de les mesures "generals" que, com el toc de queda, requereixen d'aquest "paraigua" legal. Això sí, ha defensat que, amb l'aval dels tribunals i emparant-se en la legislació ordinària, les comunitats autònomes podran seguir prenent mesures per limitar la mobilitat dins dels seus territoris, com ja es va fer a mitjan 2020, després de la desescalada.





María Jesús Montero @ep





"Les comunitats ja van tenir mesures de contenció del moviment i de la limitació a l'activitat però no des d'aquest paraigües, que és general. Per tant ja ho hem experimentat, no és una iniciativa nova", ha argumentat en una entrevista a RNE, a l' ser preguntada sobre quin és l'escenari que s'obrirà quan decaigui el 9 de maig l'estat d'alarma, com preveu el Govern, si la pandèmia de coronavirus no repunta i la incidència es manté en nivells baixos.





En aquest sentit, Montero ha assegurat que el que acabarien llavors "són les mesures generals". "Però el que no acabarà mai és la competència que tenen les comunitats per delimitar quines són les mesures de seguretat que en el seu territori es poden posar en marxa. Això és una cosa important", ha postil·lat.





Referent a això, ha defensat que "tant la legislació ordinària" com el "reforç" del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) "ho permet, sense haver de recórrer a l'estat d'alarma si no és imprescindible".





Preguntada en concret pels tancaments perimetrals a nivell autonòmic, Montero ha assegurat que "podrien desaparèixer depenent de la incidència que hi hagi en cada territori", però ha admès que cada territori pot "posar en marxa algun tipus de mesura de restricció que entengui que és convenient perquè no es produeixi un increment en el nombre de contagis ".





En tot cas, la portaveu del Govern ha assegurat que confien que, gràcies a l'augment de la vacunació que s'anirà produint d'aquí a finals de l'estiu, no sigui necessari tornar a aplicar mesures que limitin els drets fonamentals.