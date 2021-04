Iglesias acusa Vox d'"apologia del terrorisme i vandalisme"

Pablo Iglesias @ep





El candidat d'Unides Podem a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, ha negat aquest dimecres que hi hagi transferència de vot obrer en barris populars a Vox, un partit a què ha acusat de fer "apologia de l'terrorisme d'Estat i vandalisme de carrer ".





En una entrevista a 'Antena 3', s'ha referit així a l'acte de presentació de la llista electoral de Vox aquesta tarda a l'anomenada 'Plaça Roja' de Vallecas i ha indicat que aquest partit va cridar a aquesta districte "femer de multiculturalitat".





Així mateix, Iglesias els ha retret que defensin els GAL ja violència al carrer, "amb la senyora Macarena Olona fent-ufana una foto a una escultura vandalizada de Largo Caballero". "Han dit que van a deportar un espanyol, a Sergine Mbaye, no se sap si per ser negre o de Podem. Això no es pot acceptar en democràcia. Aquesta dinàmica de provocació contra la democràcia que tant va costar portar a Espanya. Crec que Vox és la major amenaça contra la democràcia espanyola ", ha dit.





L'exvicepresident del Govern ha comentat que quan va ser atacada la seu de Podem a Cartagena no va sortir publicada la notícia en portada a cap diari en paper però sí que li va cridar el president de Parlament europeu preocupat per l'auge de la ultradreta a Espanya. En la mateixa línia, s'ha queixat que "s'hagi normalitzat" que un futbolista pugui trucar a un altre 'negre de merda' o que una força parlamentària "reivindiqui el terrorisme de carrer".





Per això, Pau Iglesias acusa Vox d'atacar la democràcia i als barris treballadors; i enfront d'ells assegura que "cal contestar-amb la Constitució Espanyola i els valors democràtics i europeus".





"El que defensa la ultradreta de Vox i el PP és acabar amb les ajudes socials, amb els centres públics, convertir l'educació privada en centres d'adoctrinament, destrossar del comú. La gent necessita una educació i sanitat pública de qualitat i que hi hagi despesa públic per a serveis socials. El PP i Vox volen transferir els recursos de tots per a una minoria ", ha postil·lat.





Acordarà amb GABILONDO APLICAR "UN SISTEMA FISCAL redistributiu"





Preguntat per l'anunci de l'candidat electoral de PSOE, Ángel Gabilondo, de no tocar si governa el sistema fiscal i de no incloure-li a l'Executiu regional, el líder d'Podem creu que "és clar" que quan signin un acord de govern apostaran junts per l'educació pública i per "aplicar un sistema fiscal redistributiu", entre altres mesures.





"Els que tenen la sort de guanyar molt han d'esforçar una mica més. Hauria de ser el mínim comú denominador entre tots que la progressivitat fiscal que recull la Constitució Espanyola, una fiscalitat sensata i una defensa de la sanitat i educació pública", ha manifestat .





Iglesias ha afirmat que no li escoltaran cap crítica a Gabilondo ni a cap membres d'un altre partit d'esquerra. "Respecte que digui el que considera i dissenyi la seva estratègia com vulgui. No em correspon a mi jutjar-lo. Totes les formacions hem de cooperar. En el passat el confrontació ens va sortir molt cara. Per la nostra part ni una sola pulla ni paraula, hem de entendre'ns i tant de bo puguem sumar per Madrid. la gent és conscient de l'efecte desmobilitzat que té veure a l'esquerra discutint ", ha apuntat.





Iglesias ha tornat a incidir en "el crucial" que ha el seu judici és aconseguir una mobilització àmplia en zones més abstencionistes de Madrid perquè guanyi l'esquerra. "Cal ser elegants, no cal dir que un és millor que els altres. Que cadascú voti el que és més just, però que voti. De què serveix treure més vots que l'altre si a la fi governa PP i Vox? ", s'ha preguntat.





"ESTARÉ ON EM COL·LOQUIN CIUTADANS"





L'aspirant de Unides Podem a la Comunitat ha assegurat que en política "un ha d'estar on li toca". "És qüestió crucial per a Madrid i tot Espanya que hi hagi un govern contra els que estan fent mal a la cosa pública, estan fent privatitzacions, contra un govern on entrarà per primera vegada la ultradreta", ha apuntat.





Iglesias considera la seva candidatura està mobilitzant a l'esquerra. "Crec que és molt important el paper que pot jugar cada un en diferents moments. Ara es comença a veure la possibilitat que l'esquerra sumi, és determinant que la majoria social de Madrid voti. La dreta governa guanyant només en el 30 pro cent i crec que la nostra candidatura contribuirà que hi hagi més participació a Getafe, Leganés, Vallecas, Sant Blai, etcètera, i això ens pot portar a la victòria i govern ", ha assenyalat.





A més, el candidat de Unides Podem ha destacat l ' "agressivitat" amb què segons la seva opinió es dirigeix el PP a ells, que fins va canviar el seu lema de campanya quan va anunciar que seria cap de llista i els denúncia davant la Junta Electoral "com si volen que no ens presentem ".





"Tenen números en districtes de Madrid i sap que cooperant amb les altres candidatura progressistes podem guanyar. Això va de que la gent de Leganés, Pinto o el Corredor de l'Henares no permeti que una altra vegada els de barri de Salamanca decideixin per ells", ha conclòs Iglesias, que quedi com quedi a les eleccions "estarà on li col·loquin els ciutadans".