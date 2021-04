Detingut per delicte de drogues un home que figurava com mort des de 2004

La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones, membres d'una mateixa família, per un delicte contra la salut pública de cultiu o elaboració d'estupefaents i un altre de defraudació de fluid elèctric. Un d'ells, un home de 47 anys d'edat, també ha estat imputat pels delictes de falsificació de document públic i usurpació de l'estat civil, a l'estar inscrit en el Registre Civil com a persona morta des de l'any 2004 per un accident de trànsit ocorregut a Paraguai.





Plantació de marihuana trobada per la Guàrdia Civil a Talavera - GUÀRDIA CIVIL





L'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Talavera de la Reina havia iniciat una investigació per determinar la possible existència de cultiu il·legal de marihuana a la localitat de San Román dels Montes (Toledo), donant origen a l'Operació 'Garabullo' i que va portar els agents fins a dos habitatges ubicats en una urbanització d'aquest municipi.





La Guàrdia Civil va comprovar la identitat de les persones que vivien en aquestes propietats, totes elles amb relació familiar, i va descobrir que un dels investigats tenia cessada una requisitòria judicial de recerca, detenció i ingrés a la presó amb motiu de la seva mort. Aquesta ordre havia estat dictada i cessada l'any passat 2004 per l'Audiència Provincial de Madrid, per un delicte de tràfic de drogues i un altre de tinença il·lícita d'armes.





Els agents van comprovar que efectivament aquest home havia estat inscrit com mort aquest mateix any en el Registre Civil Central després d'haver patit suposadament un accident de trànsit a la localitat de Chacoí (Paraguai) i haver mort juntament amb tres familiars d'una de les persones detingudes en aquesta operació, parella d'aquest.





La Guàrdia Civil, ha informat en nota de premsa, va comprovar que aquest home també estava utilitzant les dades d'identitat d'un familiar de la seva parella per poder desplaçar-se i circular ocultant la seva veritable identitat i seguir evadint l'acció de la justícia.





Un cop comprovada la veritable identitat d'aquesta persona i acreditada l'existència d'un cultiu il·legal de marihuana a aquestes propietats, la Guàrdia Civil va realitzar dues entrades i registres simultànies amb el suport de la USECIC de la Comandància de Ciutat Real, descobrint l'existència de dos cultius intensius de marihuana i confiscant 537 plantes, 300 esqueixos preparats per a la seva plantació i 1.600 euros, entre d'altres efectes.





Un cop finalitzats els registres, els agents de l'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Talavera de la Reina van detenir dos homes i dues dones, amb edats compreses entre els 21 i els 47 anys, pels delictes de cultiu o elaboració de estupefaents i defraudació de fluid elèctric. Igualment al més gran dels detinguts se li van imputar els delictes d'usurpació de l'estat civil i falsificació de document públic.





Els quatre detinguts, al costat de les diligències instruïdes, van ser posats a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Talavera de la Reina.