Desmantellat un punt de venda i tràfic de drogues a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra, juntament amb efectius de la Guàrdia Urbana, van desmantellar el passat 30 de març un punt de venda i consum de cocaïna en un soterrani de barri de Pubilla Cases de l'Hospitalet de Llobregat i van detenir un home, segons un comunicat aquest dimecres.





La investigació va començar al desembre, quan els agents van tenir coneixement que al soterrani d'un edifici hi havia "una afluència continuada de persones consumidores de drogues", i van identificar al responsable de la droga i van comprovar que hi havia instal·lat una càmera de vigilància a la façana per controlar els moviments veïnals i intentar detectar la presència policial.





El passat 30 de març, els agents van realitzar una entrada i un registre al domicili, on van localitzar a un dels responsables de la venda de droga ja vuit joves consumidors; confiscar cocaïna, una bàscula electrònica i armes blanques, i el responsable va quedar detingut i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.