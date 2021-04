Torrent assegura que ERC donarà suport a Madaula si Junts facilita la investidura d'Aragonès

Roger Torrent @ep





L'expresident de Parlament i diputat d'ERC Roger Torrent ha condicionat aquest dimecres el suport del seu partit al nomenament de la diputada de Junts Aurora Madaula com a nova secretària segona de la Mesa a que facilitin la investidura del candidat republicà, Pere Aragonès.





"En aquesta voluntat d'acord global, de construcció d'unes bases de confiança per a aquest nou cicle polític, s'han de donar les dues coses: que hi hagi aquesta substitució en la Taula --després de la sortida del diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas-- i al mateix temps la investidura d'Aragonès ", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio.





Per Torrent, no ha d'haver "problemes" en què es produeixi aquesta substitució en la Taula, però ha insistit que Junts i ERC han de treballar per fer possible un acord global en què puguin produir-se les dues coses.





Sobre la sortida de Cuevillas, ha evitat pronunciar-se al considerar que és una qüestió interna de Junts i perquè no vol aprofitar-se de "moments complicats d'altres organitzacions".





En relació a les negociacions entre els dos partits per formar Govern, creu que haurien d'anar "relativament ràpid" un cop superat, al seu parer, l'escull del Consell per la República (CxRep), i ha precisat que ara tocarà aprofundir amb Junts la qüestió programàtica i parlar de l'estructura i com es concreta el futur Executiu català.





"El nostre objectiu és governar en coalició i fer un acord amb Junts. És el que prioritzem", ha recalcat Torrent, descartant qualsevol altre escenari de possibles aliances.





Al preguntar-li per la possibilitat que Junts investeixi a Aragonès però es quedi a l'oposició, Torrent no ha volgut opinar al respecte, al·legant que qui ha de parlar-ne és el partit que presideix Carles Puigdemont.





Sobre si aspira a ser conseller, ha assegurat que el que vol és "ajudar" al seu partit i que Aragonès sigui el nou president de la Generalitat.





PEGASUS





Torrent ha publicat el llibre 'Pegasus, l'Estat que ENS espia' -'Pegasus, l'Estat que ens espia '- (Ara llibres), en què relata el cas de presumpte espionatge de què va ser víctima a través d'un programari en el vostre mòbil a què només tenen accés governs i cossos de seguretat.





"El programa Pegasus no només es queda amb les dades del telèfon. També permet activar el micròfon i la càmera de forma remota i gravar tot el que passa a cinc metres. Tens tota la vida observada", ha lamentat Torrent.





Segons ell, ja intuïen que podia "ser espiat i perseguit, perquè la repressió també té aquesta derivada", i ha confiat que el procés judicial que ha iniciat via querella aclareixi si el CNI ha estat darrere d'aquest presumpte espionatge.





"No em espien per ser Roger Torrent, em espien per ser el president de Parlament, i per tant per ser qui està liderant una institució capital des d'un punt de vista polític per a Catalunya, i també perquè formo part d'un moviment que ha estat perseguit per part de l'Estat ", ha tancat.