Gonzalo Gortázar, de CaixaBank, aposta per nous productes perquè els dipòsits i hipoteques ja no funcionen

El conseller delegat de la nova CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que els dipòsits i les hipoteques ja no funcionen en el negoci bancari, donat l'escenari de tipus d'interès tan baixos i la intensa competència, i aposta per oferir nous productes i no tant per seguir retallant costos i "empetitint".





El conseller delegat de la nova CaixaBank, Gonzalo Gortázar (EP)





Així ho ha indicat Gortázar en una trobada organitzada per 'El Confidencial' en col·laboració amb CaixaBank, on també ha participat la subgovernadora de el Banc d'Espanya, Margarita Delgado.





Gortázar considera que cal fer l'operativa el més eficient possible, i aquesta eficiència normalment es busca amb sortides de personal o amb operacions com les fusions. No obstant això, el banquer creu convenient començar a "fer altres coses", perquè a més entén de carregar comissions per tenir sucursals no és una cosa que la gent accepti.





"Com el que tenim és una relació extraordinària amb els nostres clients, anem a oferir-los més coses: assegurances o fons, però també altres productes no estrictament bancaris, com a finançament de mòbils, rènting o alarmes." Hem d'ampliar la visió fora de la caixa , perquè els números sumin. Si no, només podem seguir retallant costos i fent-nos petits, i això, a la fi, és un viatge al zero", ha postil·lat.





De fet, ha reconegut que els dipòsits els fan perdre diners, encara que pugui semblar que aquesta part del passiu permet donar crèdit. "El grau de competència és elevadíssim i els retorns que s'aconsegueixen sobre la producció de crèdit no és ni de bon tros suficient com per compensar els tipus negatius", ha assenyalat el conseller delegat de CaixaBank.





En aquesta línia, ha indicat que s'ha de pensar que els tipus d'interès a la zona euro van a estar estructuralment molt baixos de per vida. En qualsevol cas, ha admès que aquesta recepta és bona, tot i que crea un menor rendibilitat per a la banca.





"Preferim passar per aquest mal de cap que per una malaltia de caràcter més greu", ha afegit Gortázar, en referència al fet que la falta de liquiditat en el mercat podria haver donat lloc a unes pèrdues creditícies "descomunals".





"LA BANCA POT GUANYAR-SE EL PA"

Gortázar també ha reconegut que la banca no es troba en una situació en la qual els seus resultats puguin ser predictibles. "La rendibilitat ja no serà tan elevada com ho va ser en el passat, però estem treballant per alinear el cost de capital i que sigui sostenible", ha assegurat.





"Evidentment treballem perquè sigui així, però encara no hem arribat", ha dit. En aquest sentit, ha fet una crida als inversors que no creuen que la banca pugui ser un sector viable, subratllant que el sector demostrarà que "pot guanyar-se el pa tot i els tipus un cop s'arribi a una situació de major estabilitat postpandemia.