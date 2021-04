Mila Ximénez rep un nou tractament contra el càncer

Mila Ximénez @ep





Molts s'han preocupat per l'estat de salut de Mila Ximénez. La col·laboradora de Sálvame va estar un mes sense aparèixer a la televisió mentre rebia tractament contra el càncer de pulmó, i quan va tornar va transmetre un missatge poc optimista: "S'ha complicat una de les zones, que s'ha disparat. Em van a fer un TAC i depenent d'això, prendré una decisió ", va explicar llavors Ximénez.





La decisió a la qual es referia Mila era començar un nou tractament contra el càncer o deixar que la malaltia segueixi el seu curs. Doncs bé, segons avança la revista Lectures en exclusiva, la col·laboradora de Sálvame ha decidit seguir lluitant i se sotmetrà a un nou tractament.





Segons explica Lectures, Ximénez ha estat uns dies ingressada a l'Hospital La Llum a Madrid i, després de sotmetre a unes proves, l'equip mèdic que l'assisteix ha decidit que encara queda batalla per jugar i per tant, és apta per a començar un nou tractament .





Actualment la col·laboradora es troba en el seu domicili acompanyada pels seus germans i la seva filla Alba, que ha viatjat des de Amsterdam per donar suport a la seva mare.