Per què no és bona idea recolzar el cap contra la finestra en un avió

Foto de Kevin Maillefer a Unsplash







De vegades al fer un viatge en avió tens la sort d'aconseguir un seient al costat de la finestra i per això, podràs gaudir d'unes excel·lents vistes, però mai has de descansar el cap a la finestra.





Linda Ferguson, qui va treballar com a tripulant de cabina durant 24 anys, ha explicat al rotatiu britànic Mirror que ha estat testimoni de com centenars de persones tossien, respiraven, estornudaven i "qui sap què més" contra la superfície. "Si hi hagués una llum de fons i poguessin il·luminar un avió amb tots els gèrmens, crec que petrificaria a tots", relata l'hostessa.





Però la finestra no és l'únic punt conflictiu: "Les taules de les safates són fastigoses. Ni tan sols recordo quantes vegades he vist nadons canviades, gent vomitant, gent sagnant ...", explica un altre treballador. "Se suposa que han de netejar cada nit, però jo no posaria menjar directament sobre ells", alerta.





Per a aquelles persones preocupades pels gèrmens que aguaiten dels passatgers anteriors, recomanen portar les seves pròpies tovalloletes antibacterianes a bord per netejar totes i cadascuna de les superfícies abans de fer-les servir.