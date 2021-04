Barcelona comença aquest dimecres a transformar un segon tram de l'avinguda Meridiana

Remodelació de l'Av. Meridiana





L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest dimecres a partir de les 22 hores les obres per reformar el tram de l'avinguda Meridiana comprès entre el carrer Mallorca i Navas de Tolosa-Josep Estivill, ha informat en un comunicat.





L'actuació començarà amb uns primers treballs de pintura per suprimir un carril d'entrada a la ciutat, ja que les obres en conjunt implicaran l'eliminació d'un carril d'entrada i un de sortida, i una mitjana central amb un carril bici segregat, arbrat i zones d'estada.





Es tracta del segon tram de l'avinguda Meridiana que es transforma per convertir-la en un eix cívic amb més verd i més espai per al vianant i la mobilitat sostenible, després que en el mandat anterior es realitzés la mateixa actuació entre la plaça de les Glòries i Mallorca.





Així, en el tram entre Mallorca i Navas de Tolosa-Josep Estivill l'avinguda passarà a tenir un carril menys de circulació per sentit, de manera que hi haurà tres per banda, i enmig hi haurà una mitjana central de 9,50 metres d'amplada on se situarà un carril bici segregat de doble sentit.





D'aquesta manera, el carril bici que hi ha actualment a les voreres es podrà eliminar per incorporar parterres al voltant dels plataners existents combinats amb espais d'estada, amb 108 nous arbres i 3.500 metres quadrats de parterres i nou mobiliari urbà.





Aprofitant aquesta segona transformació, també s'actuarà en l'àmbit ja reformat València-Mallorca, on ara hi ha tres carrils d'entrada i quatre de sortida, per suprimir un de sortida i fer que la secció sigui uniforme amb tres carrils per cada costat des de Glòries fins Navas de Tolosa-Josep Estivill.