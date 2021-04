Sanitat proposa a les CCAA no obligar a fer servir la mascareta a platges i piscines

Agents de la Guàrdia Urbana a la platja de Barcelona @ep





El Ministeri de Sanitat va proposar aquest dimecres a les comunitats autònomes, en el si de ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), no obligar la població a fer servir mascareta en platges, piscines, llacs o embassaments durant el bany , la pràctica d'esport o en els períodes de descans en un lloc fix, però si quan es vagi a fer una passejada.





Així, el Ministeri proposa modificar la Llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, coneguda com a llei de 'nova normalitat', aprovada el passat 18 de març al Congrés dels Diputats i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat dimarts, en la qual s'establia l'obligatorietat d'utilitzar mascaretes en tots els llocs i circumstàncies.





No obstant això, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja va assegurar que la normativa havia de ser revisada, al costat de les comunitats autònomes, per introduir els canvis que fossin necessaris. De fet, algunes comunitats autònomes, com ara Andalusia, han demanat a Govern rectificar de manera "urgent" la normativa per fer obligatori l'ús de la mascareta "per prendre el sol a la platja.





Davant d'aquest escenari, l'esborrany del document que Sanitat va traslladar aquesta tarda a les comunitats s'estableix que, sempre que es mantingui una distància mínima de 1,5, es podrà no fer ús de les mascaretes en els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d'esport en el medi aquàtic, a l'entorn de la mateixa, durant el bany i durant la pràctica d'esport.





A més, Sanitat proposa que tampoc sigui obligatori el seu ús en les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir al medi aquàtic, i en els períodes estrictament necessaris per a menjar o beure, en llocs en els quals estigui autoritzat.





La mascareta sí serà obligatòria en el pes pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals; al passeig de la riba de la mar i dels altres entorns aquàtics; als vestidors de piscines públiques o comunitàries, excepte en les dutxes; i quan es romangui a l'exterior o interior d'establiments d'hostaleria fora dels períodes necessaris per menjar o beure.