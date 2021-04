Troben un possible nexe entre el consum de cànnabis i el risc de patologies psiquiàtriques

Les cèl·lules del neuroepiteli olfactiu de consumidors habituals de cànnabis presenten una sèrie d'alteracions similars a les detectades en trastorns mentals com la síndrome de DiGeorge, l'esquizofrènia o el trastorn bipolar, segons un estudi liderat per investigadors del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM), de la Universitat de Cadis i l'Institut de Recerca i Innovació Biomèdica de Cadis (INiBICA), i de l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona.





Foto de Amritanshu Sikdar a Unsplash







Així, els resultats suggereixen un possible nexe entre el consum d'aquesta droga i el risc de patologies psiquiàtriques. Aquest nou treball, que ha estat publicat a la revista 'Molecular Neurobiology', va comparar canvis en aquest teixit registrats en sis persones consumidores de cànnabis-set subjectes no consumidors.





Les seves conclusions han permès confirmar també que l'anàlisi d'aquestes cèl·lules, situades a la part superior de les fosses nasals i a partir de les que es regeneren les neurones sensorials olfactives, podrien representar un bon camí per a l'estudi 'in vitro' de la fisiopatologia de les malalties mentals i de nous tractaments.





Així, concretament, la investigació demostra que les cèl·lules del neuroepitelio olfactiu procedents de consumidors de cànnabis adults presenten alteracions morfològiques, del seu citoesquelet, així com en la seva capacitat d'adhesió, el seu cicle cel·lular, creixement i proliferació. "Tots aquests processos cel·lulars són importants per al desenvolupament, el manteniment i la funció de cervell", explica la investigadora del CIBERSAM, la Universitat de Cadis i el INiBICA que ha coordinat aquest nou treball, Esther.





"A través del anàlisi proteòmica, vam demostrar que en els consumidors de cànnabis es produeixen una sèrie d'alteracions en vies funcionals que ja havien estat implicades en càncer, patologies gastrointestinals i malalties del neurodesenvolupament", afegeix la investigadora. Aquesta anàlisi va identificar fins a 65 proteïnes que es van expressar de forma diferent en les cèl·lules del neuroepiteli olfactiu de consumidors de cànnabis i els subjectes no consumidors.





En concret, 19 proteïnes implicades en el desenvolupament i l'activitat de sistema nerviós van reproduir en els subjectes consumidors d'aquesta substància alteracions que també s'han descrit en trastorns mentals i patologies cerebrals. "Específicament, trobem alteracions similars en malalties mentals i neurològiques com la síndrome de DiGeorge, esquizofrènia i trastorn bipolar", afirmen els investigadors.





ESTUDIAR CÈL·LULES DEL NEUROEPITELI OLFACTIU PER SABER QUÈ PASSA AL CERVELL





En aquest treball, els investigadors es van centrar en estudiar les alteracions a nivell cel·lular i en vies de senyalització del neuroepiteli olfactiu de consumidors de cànnabis. Es tracta d'un teixit en què la diferenciació de les cèl·lules per donar lloc a noves neurones, en aquest cas olfactives, continua durant tota la vida, de manera que l'anàlisi d'aquestes cèl·lules resultaria útil per investigar esdeveniments relacionats amb la progressió de malalties que afectarien les neurones de cervell, ja que podrien reproduir-se canvis similars en ambdós tipus.





"Actualment, les eines que s'utilitzen per al diagnòstic i tractament d'aquestes malalties mentals segueixen basant-se exclusivament en la valoració clínica, de manera que trobar marcadors biològics és un desafiament fonamental per a la ciència", explica Berrocoso.





"Un dels principals reptes que han pogut limitar l'avanç en aquest camp és la manca de mitjans cel·lulars o tissulars representatius de la malaltia mental d'estudi i, en aquest sentit, el nostre treball utilitza una aproximació nova basada en cèl·lules del neuroepiteli olfactiu", assenyala.





A diferència dels altres nínxols neurogènics en el sistema nerviós central, el neuroepiteli olfactiu accessible amb relativa facilitat en l'ésser humà mitjançant un simple raspallat nasal, de manera que l'obtenció d'aquestes cèl·lules per al seu estudi 'in vitro' és senzill. A més, "la diferenciació d'aquestes cèl·lules per regenerar i reposar les neurones sensorials olfactives és un procés que, en gran mesura, està regulat pels mateixos factors que guien la neurogènesi del sistema nerviós central", explica la doctora Berrocoso. "Per això, les cèl·lules del neuroepiteli olfactiu podrien servir com a eina útil per estudiar trastorns del sistema nerviós amb un component genètic i epigenètic", apunta.





CONSUM DE CANNABIS A LA POBLACIÓ JOVE





El cànnabis és actualment la droga psicoactiva més comunament consumida, especialment per la població jove. Així, les dades estadístiques de l'últim 'Informe Europeu sobre Drogues 2019' de l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies indiquen que els preparats de Cànnabis sativa (haixix, marihuana) constitueixen amb diferència la droga il·legal més estesa a Europa tant en població adulta (24, 7 milions d'europeus amb consum en l'últim any) com a jove (17,5 milions) ia més les dades actuals suggereixen que els nivells generals de consum de cànnabis no semblen decaure.





Són molts els estudis epidemiològics que indiquen que el consum de cànnabis, especialment durant l'adolescència pot conduir al desenvolupament d'un trastorn addictiu o mental com psicosi, depressió o trastorn bipolar. Per tant, el dilucidar les modificacions biològiques produïdes per aquesta substància és un repte per a la investigació, tenint en compte que alguna d'elles podria conduir al desenvolupament d'una patologia psiquiàtrica en població vulnerable.