Dia Mundial de la Salut: Metges del Món demana "millores urgents" per a l'Atenció Primària

"L'Atenció Primària és la porta d'accés al sistema sanitari i la principal garantia del nostre benestar. Entre el 80 i el 90 per cent de les necessitats sanitàries d'una persona al llarg de la seva vida són ateses aquí, en aquest nivell proper. però, encara que sempre apareix en els discursos polítics i institucionals, la realitat ens demostra que queda molt per fer, tant a Espanya com en altres països ", expliquen en un comunicat.





"A Espanya el pressupost destinat a l'Atenció Primària es manté estancat per sota del 15 per cent en relació a la despesa sanitària total, amb un creixement anual sempre inferior al dels hospitals en els anys de major bonança econòmica", ha recordat aquest dimecres davant un centre de salut de Madrid la presidenta de Metges del Món Espanya, Neus Turienzo.





L'organització denuncia que les onades del coronavirus "han deixat al descobert un forat negre en l'Atenció Primària, on s'han aguditzat les mancances d'un sector delmat per les retallades des de fa més d'una dècada". "Està més que demostrat que l'Atenció Primària de qualitat allarga la vida de les persones. Si ara les autoritats no veuen la necessitat d'invertir-hi, ¿llavors quan?", Ha conclòs Turienzo.





En concret, Metges del Món reivindica augmentar la dotació pressupostària destinada a Atenció Primària fins a arribar al 25 per cent de la despesa pública sanitària en un termini màxim de 4 anys; així com incrementar el personal de medicina i infermeria. "Demanem mínim un metge / a de família i un professional d'infermeria més per cada 10.000 habitants en els propers 2 anys", assenyalen.





De la mateixa manera, insten a potenciar l'atenció domiciliària i la prevenció per "minimitzar els riscos de col·lapse del sistema, garantint en tot cas que els professionals treballin en condicions de plena seguretat". Al costat d'això, aposten per "potenciar la coordinació entre els serveis sanitaris i socials, connectant l'Atenció Primària amb els centres residencials, tant de persones grans com discapacitades, per garantir una millor atenció i qualitat de vida dels que són més vulnerables".